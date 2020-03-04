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港交所3月23日推5款新期權　萬洲創科安踏中生製藥入圍

金融經濟 18:25 2020/03/04

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港股年內成交回升，港交所擬於3月23日推5款新期權。圖為集團行政總裁李小加。

外圍宏觀事件頻發，港股交投年初回升，連帶衍生產品也急增。港交所 （00388） 指出，今年初股票期權產品交投活躍，今年的日均成交量逾52萬張合約，較去年的日均成交量增加17.6%，擬於3月23日（星期一）推出五隻股票期權類別，涉及萬科國際 （00288） 、創科實業 （00669） 、中生製藥 （01177） 、安踏體育 （02020） 和申洲國際 （02313）

港交所在首個交易日提供2020年3月、4月、5月、6月、9月、12月及2021年3月，共7個到期月份合約產品，現已邀請市場人士申請成為上述新期權產品的莊家。

新增產品同時，港交所宣布，3月30日起終止下列股票期貨及期權的買賣，終止買賣的股票期貨：國泰航空 （00293） 、利豐 （00494） 、復星國際 （00656）
中芯國際 （00981） 、中國南方航空 （01055） 、中國中車 （01766） 、中海油田服務 （02883） 和華泰證劵 （06886）

股票期權方面，港交所將終止利豐和渣打 （02888） 的股票期權合約。

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期貨 期權 中國生物製藥（01177） 申洲國際（02313） 南方航空（01055） 創科實業（00669） 中國中車（01766） 香港交易所（00388） 股票期權 股票期貨
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