▲ 富達國際亞太區首席投資官Paras Anand認為，市場需有心理準備後市波幅將見加大

聯儲局非常規減息，美股即時大瀉。富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，減息措施過去雖大舉刺激各項資產，惟投資者意識到放水之舉難為經濟帶來強勁支持，料資金心態將見改變，往後更聚焦基本面。

他解釋，過往每當央行向市場釋放流動性，資產價格即見支撐，特別是2018至2019年間，企業在流動性充裕下，動用旗下金錢回購，帶動盈利增速。不過相關盈利非由營運改善主導，真實基本面的主導性相對較低，Anand鑑於流動性放寬對實體經濟的利好作用只屬「適度」，未如其對資產價格般高，認為投資者漸漸將部署重心轉移至市場需求、估值、真實盈利等因素，並稱近日美股大跌市下，資金亦未積極撈底。

他補充，投資者過去十分重視低波幅股份，惟部署時或傾向聚焦其特質，多於基富達國際亞太區首席投資官Paras Anand本面，認為市場需有心理準備後市波幅將見加大。

相關文章：【美國減息影響】為何這次減息令人意外？

對於肺炎疫情爆發初段，美股市場走勢仍然堅挺，Anand分析，投資者在是次疫情早段，常以2003年「沙士」及2009年H1N1經驗作參考，並認為疫情一次性因素過去後，市場可如其時般迅速反彈。但他提醒，該想法未有考慮到「沙士」及H1N1爆發前，股市已經歷了多輪下插並接近見底，例如「沙士」來襲前，科網泡沫爆破已困擾股市良久，認為現時市況與當時不同，資金上月心態「自滿」。

但他強調，除了美股以外，其他國家股市近3年均未見大幅攀升，以標普為例，期內累計回報高逾3成，反觀新興市場卻只有標普回報的一半，形容其他市場估值較具優勢，故不預期美股以外的其他環球股市將現顯著拋售。他更稱，中資股過去3至5年的的回報未算高，同時估值吸引之餘，亦有高質素企業，故有一定投資價值。

相關文章：【疫市解構】點解美股急升急跌 港股細上落？

相關文章：【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘 港股恐彈不起