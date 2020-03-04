  • 20°C
香港時間 : 2020304日 (三) 18:04
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享）

環球政治 17:30 2020/03/04

分享：

美國民主黨建制派發功，介入初選「超級星期二」選戰，優勢一下子回到拜登身上，但實際上無損左翼對手桑德斯本身優勢，只是提前迎接兩強對決，拜登難言已經穩奪黨內提名，相信還要再經歷一番惡鬥。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力
今日
【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力
【超級星期二】桑德斯不滿投票機故障 要求重開票站
今日
【超級星期二】桑德斯不滿投票機故障 要求重開票站
【超級星期二】拜登暫奪9州 黑人及銀髮族成關鍵
今日
【超級星期二】拜登暫奪9州 黑人及銀髮族成關鍵
【超級星期二】左翼桑德斯選情失利 美股場外彈近300點
今日
【超級星期二】左翼桑德斯選情失利 美股場外彈近300點
【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享）
2020/03/03
【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享）
2020/02/28
彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享）
特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0
2020/02/27
特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0
迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享）
2020/02/27
迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享）
日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享）
2020/02/25
日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享）
選舉 桑德斯 拜登 美國 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間18:00）

下一篇文章

【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病