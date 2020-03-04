【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享） 環球政治 17:30 2020/03/04 分享： 美國民主黨建制派發功，介入初選「超級星期二」選戰，優勢一下子回到拜登身上，但實際上無損左翼對手桑德斯本身優勢，只是提前迎接兩強對決，拜登難言已經穩奪黨內提名，相信還要再經歷一番惡鬥。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力 今日 【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力 【超級星期二】桑德斯不滿投票機故障 要求重開票站 今日 【超級星期二】桑德斯不滿投票機故障 要求重開票站 【超級星期二】拜登暫奪9州 黑人及銀髮族成關鍵 今日 【超級星期二】拜登暫奪9州 黑人及銀髮族成關鍵 【超級星期二】左翼桑德斯選情失利 美股場外彈近300點 今日 【超級星期二】左翼桑德斯選情失利 美股場外彈近300點 【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享） 2020/03/03 【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 2020/02/28 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0 2020/02/27 特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0 迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享） 2020/02/27 迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享） 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 2020/02/25 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 選舉 桑德斯 拜登 美國 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入