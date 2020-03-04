【TVB1月提出】通訊局：免費電視台毋須再播港台節目　TVB即時收回6點港台時段

▲ 通訊事務管理局撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構，發出須播放香港電台節目的指示，電視廣播隨即宣布，收回6點港台時段。（資料圖片）

通訊事務管理局公布，撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構發出須播放香港電台節目的指示，港台對免除有關要求並無異議。電視廣播 （00511） 旗下無綫電視（TVB）隨即宣布，經徵詢商務及經濟發展局後，決定即時撤銷無綫電視須播放香港電台節目的指示，特别是在翡翠台星期一至五晚上6時至6時30分播放港台節目。

通訊局：港台覆蓋全港人口99% 無充分理據續要求播放港台節目

通訊局指，今年1月9日收到無綫提出免除播放港台要求。

經諮詢商務及經濟發展局意見，通訊局指出，港台在2014年開設了三條數碼地面電視頻道（即31至33台），覆蓋範圍去年已達全港人口99%，市民現時亦可透過港台的網站及流動應用程式接收部分港台電視頻道，而某些常設的港台節目亦會在免費電視持牌機構的頻道首播後在港台頻道重播，現時已沒有充分理據，繼續要求商營廣播機構播放港台節目。

通訊局表示，騰出的時段可用於播放其他節目，為公眾提供更多元化的電視節目選擇，亦可讓商營廣播機構增加廣告╱贊助收入，有助該等機構在廣播業備受挑戰的環境下經營業務，兩間免費電視台可因應商業、營運及節目編排等考慮，自行決定是否及何時終止播放港台節目。

TVB：自2016年已多次申請豁免

無綫電視發言人指，歡迎通訊局撤銷播放香港電台節目的指示，該台自2016年已多次向通訊局申請豁免有關指示，而香港電台已擁有自己的數碼及模擬電視頻道多年，其覆蓋率並不低於無綫電視，繼續規定播放其節目是不合時宜，既是重覆，亦減少觀眾的選擇。

發言人續指，該台計劃利用收回的時段將「六點半新聞報道」由半小時延長至一小時，主要因應市民對新聞及資訊的殷切需求，亦反映在無綫新聞持續上升的收視。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，現時電視廣播及香港電視娛樂須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目，通訊局在今年一月收到無綫電視提出免除播放的要求。

無綫電視原定每周星期一至五晚上6時至6時30分播放港台節目，包括「鏗鏘集」、「醫生與你」、「沒有牆的世界VII」、「議事論事」，以及近日被警務處處長鄧炳強去信廣播處長投訴的「頭條新聞」。

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責任編輯：趙偉津