【超級星期二】拜登絕地反彈 搖擺選民成助力

美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續點票，美國前副總統拜登的選情強勢反彈，暫於9州勝出，遠超暫奪3州的左翼參議員桑德斯。拜登於南卡羅來納州取勝，加上3名黨內對手退選改變搖擺選民的取向，助其逆轉劣勢。

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拜登（Joe Biden）早前於艾奧瓦州（Iowa）及新罕布什爾州（New Hampshire）的黨團會議連敗，於內華達州的選情仍落後於桑德斯。直至拜登於南卡羅來納州取勝，為其進入「超級星期二」提名初選打下強心針。

加上仍有部分搖擺選民於「超級星期二」前夕才作決定，當中不少人的年齡較大，政治立場傾向中間或保守派。再加上民主黨新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）、女參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）等3人相繼退選，變相助拜登超越桑德斯。

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桑德斯長期於加州的民調中保持領先，是次將賭注壓在作為「超級星期二」最大票倉的加州。桑德斯於加州及德州組織由拉美裔及年輕選民組成的聯盟，更於當地投放大量時間舉行競選活動。拜登衡量桑德斯的競選活動後，僅進行簡化的競選活動，因此桑德斯成功取下德州及加州。

桑德斯曾於競選活動中揚言，票源分散的情況下，他可利用其無法動搖的支持者群體，使他在全國各地取勝。但桑德斯於明尼蘇達州、馬薩諸塞州等多個州份相繼敗退，反映其於「超級星期二」提名初選中失利。

桑德斯於2016年與希拉里（Hillary Clinton）對決時，於明尼蘇達州和俄克拉荷馬州勝出，是次卻失去上述兩個白人州份。結果表明桑德斯於白人選民中的支持度正遭侵蝕，以致於他在主場佛蒙特州的選情亦較4年前遜色。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國前副總統拜登於民主黨「超級星期二」總統提名初選的選情反彈，分析指搖擺選民助其逆轉劣勢。（網上圖片）