【零售寒冬】周大福首2個月港澳同店銷售挫近60%　64%零售點恢復營業

新冠肺炎重創中港零售業，周大福 （01929） 公布今年首2個月營運數據，截至2月底止，港澳零售值急挫60%，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%；珠寶鑲嵌首飾的同店銷售期內跌57%，黃金產品的同店銷售亦跌61%。

內地的跌幅較港澳稍窄，首2個月零售值及同店銷售分別挫42%及49%，同店銷量跌52%。珠寶鑲嵌首飾及黃金產品的同店銷售亦分別大減50%及53%。集團指，內地電子商務業務的零售值於期內按年下跌24%，銷量則下跌36%。

周大福指，為配合防疫，大部份於內地和港澳的零售點分別於1月底及2月初起暫時停業。期內，兩大巿場的業務無可避免地受到影響。截至2月底止，內地和港澳分別約70%及64%零售點已經恢復營業。

早前周大福稱港澳有40多間分店暫停營業。

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集團表示，位於順德及深圳的生產設施在取得當地政府的許可後已逐步恢復營運，而武漢智造生產中心仍然暫時停業直至另行通知，該中心主要生產主流黃金產品，佔集團的珠寶生產約15至20%，故已將生產重新分配至順德及深圳的廠房。

周大福又指，農曆新年前已預備存貨以滿足節日需求。然而，由於消費氣氛疲弱且需求放緩，預計短期內存貨將處於較平時為高的水平。

周大福今日收報6.67元，升0.3%。

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