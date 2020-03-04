【南韓疫情】「保持戰鬥準備」駐韓美軍無懼疫情重回軍營 

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，確診病例數字急升，駐韓美軍司令部日前更確認，1名慶尚北道駐韓美軍基地的士兵確診感染新冠肺炎，成為駐韓美軍的首宗確診病例。美國軍方本周卻表示繼續派新抵達的士兵和家庭成員，送往駐韓軍營，應對北韓核威脅。

《星條旗報》（Stars and Stripes）引述美國第八軍作戰副司令多納霍少將（Patrick Donahoe）表示：「我將完全同意政府拒絕前往大邱的決定。但是這些士兵，他們不會去大邱市。他們要去卡洛爾基地、亨利基地、喬治基地或沃克基地。」

多納霍稱：「他們會待在軍事設施範圍內受到保護，免受大邱市發生的事情的影響。」他補充，這一決定並非輕率之舉，而美國軍方正在努力保護部隊免受新冠肺炎感染的同時，保持隨時準備應對北韓不斷增長的核威脅。

【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

北韓軍方周一（2日）向江原道元山一帶的朝鮮半島東部海域，發射2枚不明飛行物，屬北韓今年首次發射。

多納霍表示：「我們認為這些士兵是任務必不可少的。這一切都是為了保持戰鬥準備。我們需要熟練且訓練有素的人員來完成這些工作，因此，必須保持這些部門的戰力。因此，必須保護我們的部隊免受新冠肺炎的侵害。」

他稱，只會派遣可以安置在陸軍設施中的部隊和家屬。現在不會派遣任何需要在大邱市尋找公寓或房屋的家庭成員，由於這個原因，一名士兵及其家人已被重新分配到美軍漢弗萊基地。

【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染

【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋

責任編輯：曾子龍