  • 20°C
香港時間 : 2020304日 (三) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【南韓疫情】「保持戰鬥準備」駐韓美軍無懼疫情重回軍營 

環球社會熱點 17:00 2020/03/04

分享：

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，確診病例數字急升，駐韓美軍司令部日前更確認，1名慶尚北道駐韓美軍基地的士兵確診感染新冠肺炎，成為駐韓美軍的首宗確診病例。美國軍方本周卻表示繼續派新抵達的士兵和家庭成員，送往駐韓軍營，應對北韓核威脅。

《星條旗報》（Stars and Stripes）引述美國第八軍作戰副司令多納霍少將（Patrick Donahoe）表示：「我將完全同意政府拒絕前往大邱的決定。但是這些士兵，他們不會去大邱市。他們要去卡洛爾基地、亨利基地、喬治基地或沃克基地。」

多納霍稱：「他們會待在軍事設施範圍內受到保護，免受大邱市發生的事情的影響。」他補充，這一決定並非輕率之舉，而美國軍方正在努力保護部隊免受新冠肺炎感染的同時，保持隨時準備應對北韓不斷增長的核威脅。

【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office 

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

北韓軍方周一（2日）向江原道元山一帶的朝鮮半島東部海域，發射2枚不明飛行物，屬北韓今年首次發射。

多納霍表示：「我們認為這些士兵是任務必不可少的。這一切都是為了保持戰鬥準備。我們需要熟練且訓練有素的人員來完成這些工作，因此，必須保持這些部門的戰力。因此，必須保護我們的部隊免受新冠肺炎的侵害。」

他稱，只會派遣可以安置在陸軍設施中的部隊和家屬。現在不會派遣任何需要在大邱市尋找公寓或房屋的家庭成員，由於這個原因，一名士兵及其家人已被重新分配到美軍漢弗萊基地。

【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染

【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋

責任編輯：曾子龍

相關文章

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫
今日
【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫
【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋
今日
【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋
【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office
今日
【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office
【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完
今日
【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完
【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染
今日
【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染
傳染病 軍事 疫情 北韓 南韓 美軍 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋

下一篇文章

【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病