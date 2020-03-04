▲ 【滙豐股價】滙豐股價連日破底嚴重超賣 短期反彈可期

滙豐 （0005） 連日下挫未止跌，今日更一度失守51元大關。不過滙豐連日調整後，技術走勢已出現「嚴重超賣」，短期或有反彈機會。加上逾7.7厘股吸引散戶連日「千人操」護盤，增加對滙豐的支持。

滙豐2月中公布令市場失望的業績後，股價持續下滑，加上肺炎疫情拖累，滙豐股價連番下跌，由55元起續失守多個關鍵大價位。今日滙豐更曾失守51元，再創2016年8月以來低位。

淡友稍收斂 沽空比率回落

除了出現嚴重超賣，淡友沽空力度亦稍減，同樣利好滙豐短綫走向。據收市後港交所 （00388） 數據，滙豐全日沽空額為12.6億元，相對於今日滙豐總成交40.55億元，今日沽空比率為31.1%，為連續第二日沽空比率回落。滙豐沽空比率於周一曾高達53%，創2018年10月中以來新高。

滙豐股價低殘，技術上出現「嚴重超賣」，現時滙豐的14天相對強弱指數（RSI）已跌至15.4，為去年8月以來低位。

8月增現嚴重超賣 股價短期反彈

在技術分析上RSI是常用的指標以來衡量巿況走勢的強弱、超買還是超賣。其中當RSI跌至20以下，則被視為「嚴重超賣」，反映股價低殘，亦隨時可能形成短期反彈。

事實上，於去年8月中滙豐RSI曾跌至10的「嚴重超賣」水平，其後於滙豐於8月底曾跌至55元水平，當時亦出見數以千計散戶湧入撈底，其後滙豐股價於低位抽升，不足1個月便於9月中反彈至約61元水平，升幅達1成。今次滙豐RSI同樣跌至「嚴重超賣」區，加上散戶頂力支持，只待淡友獲利平倉， 短期反彈可期。

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責任編輯：錢家鋒