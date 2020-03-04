3香港下月正式推5G服務　另設早鳥計劃明起申請

▲ 3香港公布5G數據計劃基本收費，將於4月1日正式推出。

5G時代正式來臨。和記電訊香港控股有限公司（00215）旗下3香港宣布，4月1日將會正式推出5G服務，並公布5G標準月費方案。數據方案以100GB起跳，基本月費為388起，另外由明日(3月5日) 零時至本月3月31日前，3香港推出pre-5G早鳥限時優惠，月費538元可預訂即將推出的5G指定手機，至4月1日便可自動升級至5G計劃網絡。

3香港5G標準月費計劃

類型 標準價 本地數據 手機現金券 本地通話分鐘 SIM $388 100GB 不適用 無限 SIM $688 200GB 不適用 無限 出機上台 $638 100GB $6,000 無限 出機上台 $938 200GB $7,500 無限

香港「pre-5G 早鳥限時優惠」

月費 $538 手機現金券 $8,000 數據 本地15GB；內地＋港澳2GB 自動享 5G 服務升級及 每月額外數據 100GB 通話分鐘 5,500 優惠項目 送：Net+ e及 4.5G 任用數據王組合 （價值$98） 增值服務 4選1（3Gamer 新手包、myTv SUPER、「手機更換」服務或娛樂自由選） 推出時間 將於 2020 年 3 月 5 日 0 時 0 分開始 期限 ３月 31 日或以前

欲查詢更多詳情 ，可致電3銷售熱線1032、3iChat 網上客戶服務大 使 3ichat.three.com.hk 、官網www.three.com.hk 、 web.three.com.hk/5g 或 Facebook專頁的最新公佈。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝表示，隨著5G相關頻譜將於4月1日正式生效，3 香港亦會於當天正式推出 5G 服務，服務首階段將會覆蓋室內地點包括香港會議展覽中心、置地公司旗下甲級商場（包括置地廣場、交易廣場一及二座、遮打大廈、歷山大廈及太子大廈）、長江實業集團旗下主要商場、香港國際機場及特選3Shops等室內熱點。他亦強調，目標是至年底將可達到全港各區室外均有覆蓋。

疫情影響輕微 5G上客料審慎樂觀

網上記者會上，古清輝被問及新冠肺炎疫情對電訊市道的影響，他指出，電訊服務屬民生必需，暫時所見疫情對盈利影響很細，公司亦密切觀察用戶使用量變化。至於手機供應鏈的影響方面，雖然短期內有一定影響，但有信心疫情緩和後供應鏈將會很快恢復。他強調，5G已經談論多時，市場已累積一定需求，未來5G上客及生意，預期仍為審慎樂觀，但未擬公布公司對上客量等方面的目標。

▲ 和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝(中)在網上記者會上表示，目標今年底在全港各區能達到5G基本覆蓋。(網上截圖)

他又指，公司會密切注意市場動態，雖然過去一段時間業界競爭激烈，但考慮5G周期剛開始，仍處於投資期，相信業界都會很理性，初期會集中在5G應用開發與推出其他增值服務，5G月費上不會出現激烈價格戰。

記者: 周俊霖