【新冠肺炎】加拿大研究　微信等平台封鎖肺炎關鍵詞

▲ 根據加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）調查報告指出，中國社交媒體早在去年年底就依照中共官方指示，審查有關新冠肺炎疫情的關鍵詞。

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）早自12月份於武漢持續蔓延，當局於1月中旬下令封鎖全城，直至目前仍未解封。但根據一份調查報告指出，中國社交媒體早在去年年底就依照中共官方指示，審查有關新冠肺炎疫情的關鍵詞。

加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二公布研究指，早於去年年底，中國社交媒體就在網上封鎖與病毒相關的關鍵詞以及批評中共當局的帖子，當中包括武漢肺炎實況、人與人之間的傳播，批評習近平及地方官員以及與新冠病毒（COVID-19）有關政策的用詞，甚至香港發起罷工的關鍵詞組合都遭受禁制。

▲ 加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二公布研究指，早於去年年底，中國社交媒體就在網上封鎖與病毒相關的關鍵詞以及批評中共當局的帖子。

視像會議軟件Zoom網站 疑遭內地政府封殺

【新冠肺炎】世界衛生組織加入TikTok 打擊疫情假新聞

公民實驗室表示，是次調查的重點是為騰訊旗下的通訊平台微信（WeChat）和歡聚時代公司的影片直播平台YY，在去年12月至今年2月期間審查中國網民帖子的情況。

該報告發現，微信和一個名為YY的直播平台在這段時期廣泛封鎖與新冠病毒有關的內容，包括批評政府、謠言以及對疫情存有猜測性的消息、與李文亮醫生有關的內容，以及對在國營媒體上已經報道有關中國政府處理疫情爆發做法的中性內容。研究指出，包括李文亮在內的八位武漢醫生曾在12月底在網絡朋友圈發出病毒蔓延警訊，被官方指控為造謠。

及後發現，關鍵詞如「武漢不明肺炎」及「武漢海鮮巿場」等字眼開始在YY這個直播平台被封鎖。李文亮醫生的死，引發不少人站出來高呼言論自由，並指責領導階層故意隱瞞病毒訊息。

研究續指，在12月底至2月中，大約500個關鍵詞或句子被中國的影片直播平台YY以及微信封鎖。而李文亮醫生在社交媒體提到出現疫情後翌日的12月31日，YY就在黑名單加了45個詞，包括「武漢不明肺炎」、「武漢海鮮市場」、「沙士變異」、「爆發sars疫情」、「p4病毒實驗室」等。而「武漢+明明+病毒+人傳人」、「死亡病例+肺炎+死亡人數」這類綜合詞也受到封鎖。

對於中共隱瞞疫情，美國參議員Marco Rubio於3月1日接受霍士新聞訪問時表示，中共當局此舉置全球於危險之中，導致越來越多的國家病例數激增。又指，中共缺乏透明度，沒有與世界各地的公衛專家分享重要信息，包括感染人數和統計數據，這使其他國家在疫情爆發時沒有採取必要的預防措施。

責任編輯：施雯雯