最強蘋果分析師郭明錤：蘋果6款Mini-LED將於今、明兩年推出

▲ 郭明錤稱，蘋果積極推動Mini-LED產品的策略，在未來數年將會逼迫競爭對手推出類似產品，變相成為加速Mini-LED應用成長的關鍵。

蘋果公司在內地工廠正加緊復工，最強蘋果分析師、天風證券分析師郭明錤發表最新報告，指蘋果正在開發6款Mini-LED產品，預期今、明兩年將會陸續發布，而有關產品的研發不會受到新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響。

郭明錤指，Mini-LED的商用化能見度甚至高於先前報告的預期，而蘋果發展與推廣Mini-LED的趨勢在未來5年將更加明顯，而蘋果正開發6款Mini-LED，比先前估計的2款為多，包括12.9吋的iPad Pro與27吋的iMac Pro、14.1吋的MacBook Pro、16吋的MacBook Pro、10.2吋iPad及7.9吋的iPad mini。

可提高高階產品的佔比及市佔率

受益於Mini-LED顯示屏的優勢，蘋果的中大尺寸產品將因此提高高階產品的佔比及市場佔有率，預期蘋果Mini-LED產品的出貨量將於2020至2021年分別顯著增長灼300%及225%。

蘋果的Mini-LED產品對於LED供貨商盈利貢獻亦十分顯著，估計良率達80%時，LED供貨商毛利率約20%至25%；良率90%且產能利用率高時，毛利率約30%至40%。

郭明錤稱，蘋果積極推動Mini-LED產品的策略，在未來數年將會逼迫競爭對手推出類似產品，變相成為加速Mini-LED應用成長的關鍵。

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