Bossini創辦人孫女羅貝兒今年1月韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟控告涉事醫院

▲ 堡獅龍創辦人羅定邦孫女羅貝兒，今年1月底在首爾「澳琳整形外科診所」進行抽脂和隆胸手術後死亡，其丈夫Danny Chi今日在香港法院入稟控告涉事診所。

《南華早報》報道指，堡獅龍Bossini （00592） 創辦人、「針織大王」羅定邦的34歲孫女羅貝兒（Law Bonnie Evita），今年1月底在首爾江南區「澳琳整形外科診所」（Ollim Plastic Surgery）進行抽脂和隆胸手術後死亡，其丈夫Danny Chi今日在香港法院入稟控告涉事診所，控告兩名醫生及一名護士涉嫌誤殺和偽造文件等罪名，同時向診所追討索償，包括因妻子去世而失去的年收入，以及岳父羅家駒的三分之一遺產。

羅貝兒為羅定邦六子羅家駒之女，與Danny Chi結婚10年，並育有一名7歲的兒子，Danny Chi接受《南華早報》訪問時表示，羅貝兒之死全因診所的疏忽、無能及貪婪所告成的悲劇，是不幸、非必要及非法，惟羅貝兒已無法復生，希望此事可令他人提高警惕，其他家庭不會重演悲劇。

下一步將在韓國提出起訴

報道又引述Danny Chi透露，羅家駒事後曾收到涉事主診醫生金成壹（Kim Sung-il）的微信，請求其原諒，不過羅貝兒的家人表示，在港入稟只是第一步，下一步將在韓國提出起訴。

根據入稟狀內容，羅貝兒先在1月21日於涉事整容診所完成面部提升手術，及後在同月28日接受抽脂手術，惟在手術前診所疑未有為羅貝兒做相關藥物測試，涉事醫生鄭太光（Jung Tae-gwang）亦向首爾警方承認，抽脂手術當時沒有麻醉師在場，僅用機器處理麻醉藥及各類強度鎮靜劑。

鄭太光表示，羅貝兒在手術期間，主診醫生金成壹最少兩次指示其注射俗稱「K仔」、「藍精靈」在內的強度鎮靜劑，但術前疑未做相關藥物測試，及後當金成壹開始移除羅貝兒左臂的脂肪時，其氧氣飽和度突然跌至80%，面色蒼白，嘴唇變藍，及後救護車到場，羅貝兒在急救過程中鼻及口流血，一個小時後於首爾恩平聖母醫院宣告死亡。

家族成員涉獵製衣地產

羅貝兒不幸意外離世，羅氏家族在港經商多年，除了羅定邦開創的堡獅龍，羅定邦長子羅樂風自行創立的晶苑國際 （02232） ，是UNIQLO代工廠之一，近年在港上市時也惹注目。

紡織藥以外，羅定邦四子羅家寶為百樂集團主席，羅貝兒父親為羅定邦六子羅家駒，羅家駒和其子羅建一創辦建灝地產﹐近年也活躍於香港地產業，近期項目包括啟德天寰。

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責任編輯：趙偉津