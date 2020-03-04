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【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完

環球經濟金融 16:04 2020/03/04

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【美國減息半厘影響懶人包】新冠肺炎疫情下，美國減息料未完，美股後市料持續波動

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情來勢洶洶下，美國聯儲局突然大幅減息半厘（0.5厘），令市場大吃一驚，美股更在美國減息放水下不升反跌。今次美國減息為何會發生，為甚麼令人意外，對美股、黃金和貨幣又有何影響？

【美國疫情分佈】增至9死 華府擴大病毒測試

  • 美國聯儲局做了甚麼？

聯儲局周二（3日）突然宣佈減息半厘，下調聯邦基金利率0.5厘，使聯邦基金利率區間介乎1.00至1.25厘。

  • 美國減息為何令市場意外？

首先是減息幅度大。聯儲局今次減息幅度，不是慣常操作的0.25厘，而是0.5厘，等於一口氣減息兩次。

接着是減息時機。聯儲局今次是在沒有舉行議息會議下，突然決定減息，上一次如此操作要數2008年金融海嘯。

美10年期債息低處未算低 分析料利率再跌

  • 美國為何急於大幅減息？

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，新冠肺炎疫情影響經濟活動，對經濟前景構成風險，因此減息放寬貨幣政策。

鮑威爾指出，美國減息可以有意義地推動美國經濟，而新冠肺炎疫情對美國經濟影響的規模和時間，仍然高度不明朗。

鮑威爾為減息解畫 10年債息再創新低

  • 美股為何不升反跌？

正因為聯儲局減息操作如此不尋常，令投資者覺得，聯儲局判斷新冠肺炎經濟衝擊會異常嚴重。

這種想法打擊市場氣氛下，美股3大指數周二齊挫近3%。

聯儲局減息半厘 美股點解跌得仲勁

  • 美國近期還要減息嗎？

有這樣的可能。聯儲局本月其實就有一次議息會，定於3月17至18日舉行。市場現時認為，聯儲局屆時還有機會進一步減息。

華爾街資產管理公司AllianceBernstein（AB）高級經濟師Eric Winograd坦言，若聯儲局現時擔心得減息半厘，自己會預期局方月中會議繼續減息。

事實上，聯儲局今次出手之前，CME利率期貨數據已顯示，市場預期聯儲局到6月會合共減息0.75厘。如今聯儲局經濟觀惡化下，減息幅度和次數不排除會更大更密。

美股跌完未 恐未反映衰退及大流行風險

  • 美國減息救到經濟嗎？

沒有那麼簡單。新冠肺炎疫情源於中國，中國首季經濟幾乎停頓，工廠停工，沒法生產貨物輸出外國，再供外國群眾消費，衝擊全球經濟。

美國減息雖能減輕美國家庭和企業負擔，提振一下需求，卻並無法紓緩上述這個供給側問題。

  • 美股是否還要跌？

美股後市並不樂觀。新冠肺炎疫情經濟衝擊還未正式擴散至歐美，因為由中國工廠停工，到歐美民眾消費減低，是個需要時間的過程。

美股近期氣勢如虹，即使計及周二大跌，標指今年以來升幅仍達9.7%，顯然並未反映疫情對經濟衝擊。因此美股後市相當機會有一番調整。分析認為，標指下個阻力位在2950點左右。

股評人斥減息錯 看好黃金、醫療設備股

  • 金價會否進一步上升？

金價周二大升3.5%至每盎司1645美元水平，徘徊2013年以來高位。

鑑於美股後市料持續波動，市場避險情緒推動下，金價理論上仍有上升空間。只是由於金價下個阻力位高至2012年之1790美元水平，現時仍難判斷金價會升至甚麼水平。

  • 美元如何走？

聯儲局突然大幅減息，美元即時反應是處於守勢，表現疲弱。美元周三兌日圓徘徊5個月低位，兌瑞士法郎跌至近2年低位。

不過，美元中長線整固、美匯指數在96至100區間橫行格局料不會有大變動。

這是因為，除了聯儲局，市場預測歐元區、加拿大等地稍後都會跟隨減息，而澳洲、馬來西亞等地近日都已減息，美國相對息率仍高於其他地區，為美元提供一定支持。

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