【減息影響】美國長債息跌穿1厘 低處未算低？

美國聯儲局意外減息半厘，市場避險情緒升溫，資金湧入債市。美國10年期債息歷史性跌破1厘，嘉信理財金融研究中心首席固定收入策略師瓊斯（Kathy Jones）料，儘管目前債息已經很低，但仍有進一步下跌的空間，因美國10年期債息仍遠高於歐洲和日本。美國10年期債息現時報0.96厘，德國及日本同年期債息則為負0.635及負0.132厘。

美股跌完未？ 恐未反映衰退及大流行風險

【減息影響】聯儲局減息半厘 美股點解跌得仲勁？

看淡債市的分析指，沒有太多經濟數據支持債息維持在當前低迷的水平，但恐慌情緒已掩蓋一切拋售美債的理由。

TwentyFour Asset Management投資組合經理沃爾什（Eoin Walsh）反問：

疫情不明朗，投資者會在這情況下拋售美債嗎？

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日

聯儲局憂慮，疫情持續擴散衝擊消費者和市場信心，周二突然宣布減息半厘，為2008年金融海嘯以來首次於常規會議外宣布減息。

瑞銀環球財富管理的美洲副投資總監馬爾切利（Solita Marcelli）指，局方減息展示對市場的支持，冀改善市場情緒，為華府騰出時間制定財政政策，認清疫情對經濟的影響。

美國長債債息為經濟前景及借貸的雨晴表，對經濟師、央行，甚或家庭而言，都十分重要。分析認為，聯儲局在預定的議息會議2周前，放寬貨幣政策，表明局方願意採取行動。

這與聯儲局官員的研究建議一致，當利率接近零，及早並進取地減息更有效。Loomis Sayles投資組合經理墨菲（Maura Murphy）稱，如果聯儲局願意採取行動，最好超額完成。

泰國口罩「國有化」 囤積居奇監禁7年

法國現口罩搓手液搶購潮 馬克龍徵口罩供醫護

▲ 美國10年期債息歷史性跌破1厘，分析料，儘管目前利率已經很低，但仍有進一步下跌的空間。

記者：鄧燕君