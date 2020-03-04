【新冠肺炎】印度瑜伽導師作「防疫之歌」　提信奉者戴口罩勤洗手（有片）

▲ 印度瑜伽導師薩古魯（Sadhguru）作防疫之歌，提醒信奉者生病要戴口罩、打噴嚏及咳嗽時用紙巾遮掩、時刻保持雙手清潔等。（影片截圖）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在多國爆發，但印度現時只有十多宗確診個案，難道食印度咖喱真的可防肺炎？近日印度有一名瑜伽導師薩古魯（Sadhguru），將Paul Simon名曲《Sound of Silence》改歌詞，作為防疫工具。

防疫之歌提醒市民，生病要戴口罩、打噴嚏及咳嗽時用紙巾遮掩、時刻保持雙手清潔等，相信終會戰勝這場病毒，吸引不少瑜伽信奉者追捧。印度未淪為重災區，未知是否防疫之歌起作用，令市民多加注意衛生所致，但肯定的是瑜伽商機驚人。

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瑜伽市場近1.7萬億元

根據市場調查機構Allied Market Research報告指，預計2025年，全球瑜伽市場規模將達2158.11億美元（約1.68萬億港元），由2018年到2025年的複合年增長率為11.7％。據內地媒體報道，2018年中國瑜伽市場規模達322.1億元人民幣，全國瑜伽場館達到3萬家，預計到2020年，中國瑜伽行業市場規模將達467.6億元人民幣。

瑜伽亦於美國流行，瑜伽人士平均每月花費將近90美元，他們認為瑜伽能釋放緊張情緒、使身體和精神上變得更強壯、心情更愉快等。

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責任編輯：朱悅瀅