  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】印度瑜伽導師作「防疫之歌」　提信奉者戴口罩勤洗手（有片）

商業 15:32 2020/03/04

分享：

印度瑜伽導師薩古魯（Sadhguru）作防疫之歌，提醒信奉者生病要戴口罩、打噴嚏及咳嗽時用紙巾遮掩、時刻保持雙手清潔等。（影片截圖）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在多國爆發，但印度現時只有十多宗確診個案，難道食印度咖喱真的可防肺炎？近日印度有一名瑜伽導師薩古魯（Sadhguru），將Paul Simon名曲《Sound of Silence》改歌詞，作為防疫工具。

防疫之歌提醒市民，生病要戴口罩、打噴嚏及咳嗽時用紙巾遮掩、時刻保持雙手清潔等，相信終會戰勝這場病毒，吸引不少瑜伽信奉者追捧。印度未淪為重災區，未知是否防疫之歌起作用，令市民多加注意衛生所致，但肯定的是瑜伽商機驚人。

＞＞【新冠肺炎】日子仍要過　D2 Place 3月增多項抗疫措施

瑜伽市場近1.7萬億元
根據市場調查機構Allied Market Research報告指，預計2025年，全球瑜伽市場規模將達2158.11億美元（約1.68萬億港元），由2018年到2025年的複合年增長率為11.7％。據內地媒體報道，2018年中國瑜伽市場規模達322.1億元人民幣，全國瑜伽場館達到3萬家，預計到2020年，中國瑜伽行業市場規模將達467.6億元人民幣。

瑜伽亦於美國流行，瑜伽人士平均每月花費將近90美元，他們認為瑜伽能釋放緊張情緒、使身體和精神上變得更強壯、心情更愉快等。

跟進【新冠肺炎】最新動態

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【新冠肺炎】日子仍要過　D2 Place 3月增多項抗疫措施
今日
【新冠肺炎】日子仍要過　D2 Place 3月增多項抗疫措施
【新冠肺炎】外送服務如何抗疫？　PizzaHut：送到大廈樓下免播毒
2020/03/03
【新冠肺炎】外送服務如何抗疫？　PizzaHut：送到大廈樓下免播毒
【疫市營商】消費者望安在家中　企業延長禮券或會員計劃
2020/03/01
【疫市營商】消費者望安在家中　企業延長禮券或會員計劃
【新冠肺炎】台灣防疫措施升級　口罩進口免關稅
2020/02/28
【新冠肺炎】台灣防疫措施升級　口罩進口免關稅
疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 瑜伽 口罩 印度

上一篇文章

【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤

下一篇文章

【新冠肺炎】日子仍要過　D2 Place 3月增多項抗疫措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備