  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 16:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

鴻海看好訂單遞延效應　料第下季營收反彈　

金融經濟 15:14 2020/03/04

分享：

疫情打亂鴻海集團生產計劃，隨著大陸工廠復工，及訂單延期效應，料下季收入反彈。

鴻海生產節奏因新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情被打亂，旗下富士康及日本夏普的工廠兼顧主要產品之外，還要生產口罩。據台灣媒體報道，鴻海董事長劉揚偉昨日新修正集團本季營運展望，消費暨智慧產品、企業產品、運算、元件與其他應用等四大產品業務收入料按年減少逾10%，但仍看好訂單遞延效應，預計第2季收入將會反彈。

相關文章：【日本口罩】鴻海日本子公司夏普宣布產口罩　日產15萬個 
相關文章：富士康預料三月底可恢復正常生產

鴻海表示，隨中國內地工廠加速復工進程，3月底前應可恢復季節性正常產能，趕工出貨；因此預期，上半年營運仍可望與去年持平。

相關文章：國行版Switch免費延長保修期6個月 傳富士康高額獎金招人趕任天堂訂單

鴻海今年以來頻頻出手布局電動車（EV）產業應用。集團稱，新品最快明年上市，儘管短期外圍環境不確定性增加，但有信心達到長期毛利率提升至10%的目標。

鴻海指，不會僅局限於電動車領域，將覆蓋油電混合與電動車兩大類。初期以油電混合應用為主，不直接參與整車製造，估計2年後推出純電動車相關產品。

鴻海今年1月公布，旗下公司擬與飛雅特克萊斯勒汽車公司簽訂合作框架協議，共同開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務，惟不參與整車製造，並於2年後推出產品。

相關文章：

鄭州富士康加緊復工　推7000元入職奬員工變相「雙糧」

富士康聘鍾南山任「防疫復工總顧問」 提供無償指導

 

股票 疫情 電動車 口罩 鴻海 富士康 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘　港股恐彈不起
【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘　港股恐彈不起
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十二版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十二版）
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）
【限制入境】傳泰國列香港等11地為「高危地區」？泰國公共衛生部：將實施針對性的防控措施（第二版）
【限制入境】傳泰國列香港等11地為「高危地區」？泰國公共衛生部：將實施針對性的防控措施（第二版）