鴻海看好訂單遞延效應　料第下季營收反彈　

▲ 疫情打亂鴻海集團生產計劃，隨著大陸工廠復工，及訂單延期效應，料下季收入反彈。

鴻海生產節奏因新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情被打亂，旗下富士康及日本夏普的工廠兼顧主要產品之外，還要生產口罩。據台灣媒體報道，鴻海董事長劉揚偉昨日新修正集團本季營運展望，消費暨智慧產品、企業產品、運算、元件與其他應用等四大產品業務收入料按年減少逾10%，但仍看好訂單遞延效應，預計第2季收入將會反彈。

相關文章：【日本口罩】鴻海日本子公司夏普宣布產口罩 日產15萬個

相關文章：富士康預料三月底可恢復正常生產

鴻海表示，隨中國內地工廠加速復工進程，3月底前應可恢復季節性正常產能，趕工出貨；因此預期，上半年營運仍可望與去年持平。

相關文章：國行版Switch免費延長保修期6個月 傳富士康高額獎金招人趕任天堂訂單

鴻海今年以來頻頻出手布局電動車（EV）產業應用。集團稱，新品最快明年上市，儘管短期外圍環境不確定性增加，但有信心達到長期毛利率提升至10%的目標。

鴻海指，不會僅局限於電動車領域，將覆蓋油電混合與電動車兩大類。初期以油電混合應用為主，不直接參與整車製造，估計2年後推出純電動車相關產品。

鴻海今年1月公布，旗下公司擬與飛雅特克萊斯勒汽車公司簽訂合作框架協議，共同開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務，惟不參與整車製造，並於2年後推出產品。

相關文章：

鄭州富士康加緊復工 推7000元入職奬員工變相「雙糧」

富士康聘鍾南山任「防疫復工總顧問」 提供無償指導