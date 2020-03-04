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【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office 

環球社會熱點 15:00 2020/03/04

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因應新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情在美國橫行，華爾街不少大行準備實行在家工作（Home Office）政策，摩通表示，將可能要求僱員在家工作。另外有大行正測試後備辦公室和系統，預備在疫情惡化時使用，繼續提供金融服務。

紐約市的幾家銀行和大行正在測試後備辦公室和系統，以確保如果情況惡化，金融服務可以繼續運行。路透社引述消息人士指，摩通正在要求成千上萬的美國僱員，在未來幾周在家工作，測試其應急計劃。

高盛分別在康涅狄格州的格林威治（Greenwich），和新澤西州的澤西市（Jersey City）附近，設有後備辦公室，該行表示正在不斷測試系統是否正常運行，如果需要的話可以讓員工在該地工作，包括交易員。

摩通、花旗、富國和高盛都從上周起，禁止員工進行不必要的國際旅行。另外，高盛推遲原定於周三在紐約舉行的年度住房和消費者融資會議。

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日

紐約市1日出現首例確診病例，患者從疫情嚴重的伊朗返回後出現症狀。不過，第2宗確診病例卻不同，相關單位尚未查出感染源，病患為一名男子，近期也未到過嚴重疫區，新型冠狀病毒可能早就悄悄在紐約本地蔓延。

紐約官員稱，他們正試圖追踪第2宗個案，其家人的動向。紐約市長德布拉西奧（Bill de Blasio）稱，該男子的兒子也出現症狀。

【美國疫情】疾控中心誤放確診患者 德州州長：離譜

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責任編輯：曾子龍
 

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