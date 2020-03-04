【超級星期二】桑德斯不滿投票機故障 要求重開票站

▲ 美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續點票，桑德斯指洛杉磯縣的新投票機故障，入稟法院要求票站重新開放2小時。（路透社）

美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續點票，美國前副總統拜登暫奪9州，左翼參議員桑德斯暫奪3州，選情落後於對手拜登。桑德斯的競選團隊指洛杉磯縣的新投票機出現故障，令票站輪候時間過長，周二（3日）入稟法院申請緊急禁令，要求票站重新開放2小時。

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加州作為「超級星期二」的關鍵票倉，洛杉磯縣為加州其中一個大型司法管轄區，約有540萬名登記選民。當地於「超級星期二」總統提名初選中改用新的投票機及程序。選舉規則規定，如票站關閉時仍有選民排隊等候投票，票站將允許當時排隊的任何人完成投票程序。

路透社報道，桑德斯競選團隊向法院提交的文件指出，該縣的多個票站的投票輪候時間極長，有選民的輪候時間甚至長達4小時。另外，文件亦指出洛杉磯縣的投票機故障或延誤，登記系統失靈，甚至出現選票紙張短缺的情況。

加州州務卿辦公室發言人馬胡德（Sam Mahood）表示，加州多個縣的投票中心同樣發生排長龍的情況，輪候時間約90分鐘。馬胡德表示，15個縣的票站與該州選民登記數據庫之間出現連接問題，難以為選民登記及更新記錄。

桑德斯的競選團隊指，是次為首次於洛杉磯縣所有票站內使用新投票機，票站因機器故障及技術錯誤而無法正常運作，故要求有關票站重新開放2小時。

但路透社指，法院及選舉職員暫未對此作出回應，未知會否因應桑德斯的要求，重新開放洛杉磯縣的票站。

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責任編輯：鄭錦玲