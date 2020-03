美股跌完未？ 恐未反映衰退及大流行風險

▲ 專家稱美股目前價格,未反映經濟衰退及疫情廣泛蔓延風險。(資料圖片)

美股上周急瀉後,美國聯儲局緊急減息半厘救市,惟減息後美股繼續暴跌,標指收市跌2.8%,報3003點,距3000點關僅一步之遙。有基金經理指,目前美股價格尚未充分反映新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情廣泛蔓延,及美國經濟衰退的情況,股市仍跌得不夠深。

【減息影響】聯儲局減息半厘 美股點解跌得仲勁?

除新冠肺炎 美股上周大跌另有兇手 影響或未完

Columbia Threadneedle EMEA美股主管Nadia Grant表示,目前價格的基礎,是今年企業盈利零增長,但明年回復8%增長,美股波動雖大,但不認為市場出現恐慌,直言或要尋找好的主意(great ideas),股市仍跌得不夠深(haven’t had enough of a sell-off)。

她表示,疫情最差可令美國經濟出現衰退,但現時價格完全未反映有關情況。她推斷,若疫情惡化至最壞境地,為防病毒散播,中國式的防疫措施,如工廠停工、商店關閉、學校停課等可能廣泛實施。

她稱若出現有關情況,經濟活動會再縮,按往績,衰退期間的企業盈利會跌約13%,令標指從如今水平再跌多20%。但她亦強調,這是極端情況(outlier scenario)。

【美國減息】鮑威爾為減息解畫 道指曾挫500點 10年美債息再創新低

【美國減息】減半厘仍未滿意 特朗普:再減!

【環球放水】馬來西亞減息0.25厘 對抗疫情衝擊

責任編輯:林建忠