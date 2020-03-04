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美股跌完未？ 恐未反映衰退及大流行風險

環球經濟金融 14:28 2020/03/04

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專家稱美股目前價格，未反映經濟衰退及疫情廣泛蔓延風險。（資料圖片）

美股上周急瀉後，美國聯儲局緊急減息半厘救市，惟減息後美股繼續暴跌，標指收市跌2.8%，報3003點，距3000點關僅一步之遙。有基金經理指，目前美股價格尚未充分反映新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情廣泛蔓延，及美國經濟衰退的情況，股市仍跌得不夠深。

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除新冠肺炎 美股上周大跌另有兇手 影響或未完

Columbia Threadneedle EMEA美股主管Nadia Grant表示，目前價格的基礎，是今年企業盈利零增長，但明年回復8%增長，美股波動雖大，但不認為市場出現恐慌，直言或要尋找好的主意（great ideas），股市仍跌得不夠深（haven’t had enough of a sell-off）。

她表示，疫情最差可令美國經濟出現衰退，但現時價格完全未反映有關情況。她推斷，若疫情惡化至最壞境地，為防病毒散播，中國式的防疫措施，如工廠停工、商店關閉、學校停課等可能廣泛實施。

她稱若出現有關情況，經濟活動會再縮，按往績，衰退期間的企業盈利會跌約13%，令標指從如今水平再跌多20%。但她亦強調，這是極端情況（outlier scenario）。

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責任編輯：林建忠

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