【樓策鬆綁】三省放寛樓市政策 內房股全綫揚升

▲ 市場預期更多地區放寬限購，內房股普遍上揚。

內房股續陸公布2月份銷售數據，加上個別省市對樓市的管控鬆綁，刺激內房股揚升。佳兆業美好 （02168） 升5.8%，報31元；陽光100中國 （02608） 亦升5.8%；龍光地產 （03380） 升5.3%；融創中國 （01918） 升5%；雅居樂集團 （03383） 升4.2%。

周二（3月3日），廣州、常州、溫州等三地相繼出台新的房地產政策，提振需求，包括廣州商服類項目不再限定銷售對象、常州擬調整公積金政策支持首套房貸款、溫州人才配售住房最低5折等。

另外，隨着多內房企業披露2月份銷售數據，市場對房企的憂慮亦有降溫。儘管多數內房公司在2月份錄得較大幅度的銷售下跌，惟表現未算太差。在多地出行限制、售樓處關閉的情況下，銷售數普而言只錄得5至6成跌幅；個別跌幅更只有3成多。 【參見︰【內房數據】一文看清內房2月銷售：萬科合約銷售按年跌35%（不斷更新）】

值得注意的是，銀保監會首席風險官兼辦公廳主任肖遠企上月底時表示，房地產金融的政策沒有調整和改變，仍然是一城一策。銀保監會也會對房地產市場融資的情況進行監測。這味意，內地未必願意利用貨幣或金融政策「放水」撐樓市，未來或繼續循需求方向着手，容許個別地區放寬限購。

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