【減息影響】聯儲局減息半厘 美股點解跌得仲勁？

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）勢衝擊經濟，美國聯儲局緊急減息半厘應對，惟美股升勢曇花一現，三大指數周二（3日）最終愈跌愈多，收市急跌近3%。聯儲局今次減息，似乎弄巧成拙，不但沒有緩解市場壓力，反而加劇投資者對經濟衰退這個最大擔憂。

聯儲局減息半厘，冀先下手為強，一如去年連續3次的預防性減息，為有放緩跡象的經濟保底。怎知此舉令市場避險情緒急劇升溫，美國10年債息歷史性地跌破1厘，美股三大指數瀉近3%，道指跌幅一度擴大至近千點。道富環球顧問公司首席投資策略師阿倫（Michael Arone）形容，今次減息的反應「事與願違」。

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憂慮疫情比想像更差

雖然減息消息一出，道指曾由低位颷逾600點，但這個繼2008年金融海嘯後的罕見舉動，無疑令投資者擔心，疫情影響嚴重。

FS Investments首席經濟學家雷姆（Lara Rhame）也稱，聯儲局向市場釋出信號，指「正有重大的不確定性，以及迅速增加的下行風險」。

無助紓緩供應受衝擊

中國疫情嚴重，很多工廠停工，衝擊環球經濟的供應面（supply）問題。全球不少企業在中國設廠，依賴中國生產，中國工廠停擺衝擊他們的生產鏈，減息難以助紓緩供應問題。貨幣政策和財政政策一般旨在減輕由家庭、企業或政府大幅削減開支後，帶來的需求（demand）衝擊。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）指，目前全球經濟未受供應衝擊，意味聯儲局擔心供應衝擊蔓延到需求衝擊，減息只為提供保險。

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谷經濟更須財政政策

聯儲局已做了可做的事情，變相向特朗普政府施壓，推出更多刺激經濟的財政措施，如臨時減稅。歐洲央行、日本央行等主要央行的減息空間小，減息的作用也大不如前，要靠額外的財政政策。

瑞銀環球財富管理高級分析師法爾科尼奥（Leslie Falconio）相信：

聯儲局現在說，我們做了貨幣方面的工作，現在該讓財政方面介入。

美股估值高借勢調整

雷姆指，在未來數周和數月，市場可能仍受疫情新聞影響；即使上周美股已跌入調整區間，但過去幾季以來，美股無疑估值過高。他指出，投資者無視看到的收入增長放緩、利潤率壓縮和經濟增長放緩。

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▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）打擊經濟，美國聯儲局緊急減息半厘應對。

記者：鄧燕君