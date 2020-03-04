【口罩供應】三大原因　解讀日本國內缺乏口罩之謎

▲ ，雖然有日本企業24小時生產，但口罩短缺問題仍然存在。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）不斷擴散，口罩成為市民生活必需品，全球的口罩生產商，如日本均不斷增產，提高口罩數量。不過，雖然有日本企業24小時生產，但口罩短缺問題仍然存在。

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據《日經中文網》報道，日本衛生用品企業寶翎由2月開始，以24小時無休不斷生產口罩，產量亦超過去年5成以上。該公司加工部部長竹內政實帶着疲憊的神情表示，員工需轉換崗位和加班，相信很難再進一步增產。其實日本口罩短缺，除員工無法再加班外，還有另外三個原因。

1.太依賴中國進口：據日本衛生材料工業連合會的統計顯示，2018年銷售的55億個口罩中，有7成口罩為中國進口，日本製造僅佔2成。而日本製造口罩的原材料不織布，中國進口比例也達到46%。

2.中國等其他地方大量採購日本製口罩：據了解，電商RACCOON由2月尾計算，銷售口罩到海外的營業額為去年40倍；而有中國企業亦在1月尾向寶翎查詢，冀提高5倍口罩產量。

3.大部份日本口罩廠房是中小企：雖然現時日本經濟產業省為推動增加口罩生產數量，提供最高3,000萬日圓的設備投資補貼，但憂慮增加產量是偶發性，故對於增產的投資措施較審慎。

據日本經濟產業省表示，截至目前有很多企業查詢相關補貼，但僅有Hata工業等3間企業提出申請。

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責任編輯：馬意文