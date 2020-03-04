  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 15:00
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】三大原因　解讀日本國內缺乏口罩之謎

商業 14:01 2020/03/04

分享：

，雖然有日本企業24小時生產，但口罩短缺問題仍然存在。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）不斷擴散，口罩成為市民生活必需品，全球的口罩生產商，如日本均不斷增產，提高口罩數量。不過，雖然有日本企業24小時生產，但口罩短缺問題仍然存在。

>>>【日本口罩供應】日企中國口罩廠房續復工　惟未知貨量

據《日經中文網》報道，日本衛生用品企業寶翎由2月開始，以24小時無休不斷生產口罩，產量亦超過去年5成以上。該公司加工部部長竹內政實帶着疲憊的神情表示，員工需轉換崗位和加班，相信很難再進一步增產。其實日本口罩短缺，除員工無法再加班外，還有另外三個原因。

1.太依賴中國進口：據日本衛生材料工業連合會的統計顯示，2018年銷售的55億個口罩中，有7成口罩為中國進口，日本製造僅佔2成。而日本製造口罩的原材料不織布，中國進口比例也達到46%。

2.中國等其他地方大量採購日本製口罩：據了解，電商RACCOON由2月尾計算，銷售口罩到海外的營業額為去年40倍；而有中國企業亦在1月尾向寶翎查詢，冀提高5倍口罩產量。

3.大部份日本口罩廠房是中小企：雖然現時日本經濟產業省為推動增加口罩生產數量，提供最高3,000萬日圓的設備投資補貼，但憂慮增加產量是偶發性，故對於增產的投資措施較審慎。

據日本經濟產業省表示，截至目前有很多企業查詢相關補貼，但僅有Hata工業等3間企業提出申請。

跟進【新冠肺炎】最新動態

責任編輯：馬意文

相關文章

【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
2020/03/03
【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
2020/03/03
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
2020/03/03
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布
今日
【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布
傳染病 疫情 營業額 日圓 銷售 口罩 採購 補貼 武漢 中國

上一篇文章

【新冠肺炎】日子仍要過　D2 Place 3月增多項抗疫措施

下一篇文章

【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)