富士康預料三月底可恢復正常生產

▲ 富士康（Foxconn）宣佈，內地鄭州廠房有望在月底恢復正常生產，至今已有接近一半臨時工投入工作。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情暫未見緩和，電子產業大受影響，不少生產供應商產能銳減，遲遲未能回復。日前，富士康（Foxconn）終於宣佈，旗下位於內地鄭州的廠房有望在3月底恢復正常生產，至今已有接近一半臨時工投入工作。

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早前，部份工廠不但受政府停工停產計劃影響以致無法復工，更有不少回鄉度歲的工人因為封城等因素，在農曆新年假期後無法返回工作崗位。此外，部份回到廠房的工人亦需要進行防疫隔離14天方可復工，以致iPhone生產線嚴重受阻。

據悉，現時富士康員工多由政府統一接送到航空港區，在出發前和到達廠區後，都要進行兩次體溫檢測、行李消毒、行蹤軌跡確認；在生產線上，富士康也採取了加強消毒，減少員工密度，對員工進行分組管理，固定生活軌跡等方式，以減少疫情集中爆發的機會。

有從山西長治回來復工的員工表示，他在到達廠區後，需要依規定隔離14天，目前已獨自隔離12天。他直言，接到公司通知，於2月底前返回工作崗位可獲人民幣3,000元獎金，所以就毅然決定回來；而隔離房間就是其員工宿舍，三餐都有人送飯，生活沒什麼大問題。

若富士康能如期恢復生產，相信對Apple來說是個好消息。但如何避免大量工人在廠房聚集，從而引發病毒感染，顯然是他們目前需要面對的重大挑戰。

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責任編輯：施雯雯