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【減息影響】1個月HIBOR跌至1年低、滙豐不減P　H按供樓利息暫難變

金融經濟 13:38 2020/03/04

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美國突然出手減息，降至2017年中水平，H按供樓人士能否受惠？

美國聯儲局突然出手減息半厘，港元HIBOR（銀行同業拆息）急跌，1個月HIBOR報1.40429厘，較昨日跌0.15212厘，為近一年低位。作為H按參考基準，1個月HIBOR雖然回落1.5厘以下，但以市面H按封頂息約2.5厘至2.6厘計，H按供款利息暫時料不受美國減息影響。

美國突然減息，暫未有港銀跟隨調整最優惠利率（P），但各年期HIBOR息率都跌0.1厘以上。隔夜拆息更單日跌0.24738 厘，今日（4日）報0.87714厘；12個月拆息就跌穿2厘，今日報1.90214厘，較昨日跌0.38076厘。

1個月拆息現報1.40429厘，雖然各家港銀現訂H按封頂息水平，視乎客戶、按揭金額而訂，但籠統而言，市面暫時新造的H按封頂息約為P-2.5厘（滙豐、中銀、恆生、集友，P為5厘）、P-2.75厘（渣打等其他港銀，P為5.25厘），實際利率大致介乎2.35厘至2.5厘。

滙豐已宣布，維持P在5厘不變，其他港銀料跟減機會低。由於港銀未跟減P，若供樓人士H按為‌‌H+1.1厘以上，美國減息暫與其無尤。

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聯儲局最新息率已回落至2017年中水平，當時1個月HIBOR 只有0.5厘以下，較現時再低近1厘。不過，過去兩年多，部分熱錢由港流走，香港銀行總結餘由2600億元水平，收縮至不足550億元，除非美國減息再次觸發新增熱錢流入香港，拆息暫時難望回落至當年水平。

不過，美國減息、港元拆息回落下，港府上周預算案才公布的定息按揭，恐怕未出發先遇冷鋒，初期反應恐冷淡。

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