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【超級星期二】紐約前市長彭博退選 拜登暫奪10州

環球社會熱點 10:28 2020/03/05

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美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續結束投票，外界聚焦左翼參議員桑德斯與前副總統拜登的對壘。美國媒體引述票站民調結果指，拜登暫時於弗吉尼亞州、北卡羅來納州、德州等10個州份勝出，而對手桑德斯則暫奪3個州份。分析指拜登的選情領先，關鍵在於拜登贏得黑人及銀髮族選民的支持。而跟拜登路線接近的前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）僅贏得美屬薩摩亞，只握12張黨代表票，宣布退選，轉為支持拜登。

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彭博宣布退選，他發表聲明指，在三個月前，他開始角逐總統，目標是擊敗特朗普，目標時至今日也沒有改變，但明白繼續留在初選，將令打敗特朗普的目標更難實現，於是決定退選。

「超級星期二」將產生1,357張黨代表票，美國全國廣播公司（NBC）指，拜登（Joe Biden）暫奪433票，超越奪得388票的桑德斯（Bernie Sanders）。

德州為民主黨「超級星期二」總統提名初選中，僅次於加州的關鍵票倉。桑德斯早前於德州建立大規模競選活動，上月底更舉行一系列集會，試圖動員拉美裔及年輕選民，但於德州的選情仍不敵拜登。

票站民調結果顯示，舉行民主黨「超級星期二」總統提名初選的14州當中，拜登贏得弗吉尼亞州、北卡羅來納州、亞拉巴馬州、田納西州、俄克拉荷馬州、阿肯色州、明尼蘇達州、馬薩諸塞州、德州及緬因州。桑德斯則拿下其主場佛蒙特州、科羅拉多州及猶他州，料可於加州勝出。

美國有線電視新聞網絡（CNN）早前的調查顯示，拜登於勝出州份中贏得了大多數黑人選民的支持，包括於弗吉尼亞州贏得63％的黑人選票，及於阿拉巴馬州贏得72％的黑人選票，成為其早奪上述兩州的關鍵。

另外，65歲以上的選民投票率通常較年輕選民高，年長選民的支持亦成為拜登的助力。拜登於弗吉尼亞州中，取得71%的65歲或以上選民支持。至於在桑德斯勝出的科羅拉多州，則有50%的45歲以下選民支持桑德斯。

女參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）與前任印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），於「超級星期二」前夕宣布退選，亦有助拜登的選情。

美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯

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美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續結束投票，拜登暫於10個州份勝出，而對手桑德斯則暫奪3個州份。（網上圖片）

責任編輯：鄭錦玲

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