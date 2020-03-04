【超級星期二】拜登暫奪8州 黑人及銀髮族成關鍵

美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續結束投票，外界聚焦左翼參議員桑德斯與前副總統拜登的對壘。美國媒體引述票站民調結果指，拜登暫時於弗吉尼亞州、北卡羅來納州等8個州份勝出，而對手桑德斯則暫奪3個州份。分析指拜登的選情領先，關鍵在於拜登贏得黑人及銀髮族選民的支持。

票站民調結果顯示，舉行民主黨「超級星期二」總統提名初選的14州當中，拜登（Joe Biden）贏得弗吉尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、田納西州、俄克拉荷馬州、阿肯色州、明尼蘇達州及馬薩諸塞州。桑德斯（Bernie Sanders）則於主場佛蒙特州、科羅拉多州及猶他州領先。

「超級星期二」將產生1,357張黨代表票，拜登暫奪242票，超越奪得226票的桑德斯。

美國有線電視新聞網絡（CNN）早前的調查顯示，拜登於勝出州份中贏得了大多數黑人選民的支持，包括於弗吉尼亞州贏得63％的黑人選票，及於阿拉巴馬州贏得72％的黑人選票，成為其早奪上述兩州的關鍵。

另外，65歲以上的選民投票率通常較年輕選民高，年長選民的支持亦成為拜登的助力。拜登於弗吉尼亞州中，取得71%的65歲或以上選民支持。至於在桑德斯勝出的科羅拉多州，則有50%的45歲以下選民支持桑德斯。

女參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）與前任印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），於「超級星期二」前夕宣布退選，亦有助拜登的選情。

▲ 美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續結束投票，拜登暫於8個州份勝出，而對手桑德斯則暫奪2個州份。（網上圖片）

責任編輯：鄭錦玲