【超級星期二】左翼桑德斯選情失利 美股場外彈近300點

▲ 立場左翼的桑德斯「超級星期二」失利，中間路綫的拜登跑出，市場反應正面。

2020年美國大選民主黨初選，多個州分在「超級星期二」舉行提名選舉，多名參選人以大局為重退選下，一直落後的前副總統拜登（Joe Biden）選情逆轉，初步結果顯示他暫時遙遙領先立場左翼的勁敵桑德斯（Bernie Sanders）。市場對此反應正面，道指期貨彈近300點。

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與力倡全民醫保、免費讀大學等昂貴政策的桑德斯相比，主張中間路綫的拜登一直較受市場喜愛。事實上，拜登選情報捷後，美國最大醫保公司聯合保健（UnitedHealth，美：UNH），股價場外3%。

加拿大皇家銀行資本市場的美股策略主管卡爾瓦西納（Lori Calvasina）表示，若拜登能在超級星期二，證明自己有力對桑德斯構成重大威脅，醫療等行業股票會反彈。她稱這些行業股價表現與拜登當選機會關係密切。

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另外，被稱為華爾街剋星、政策主張進取的沃倫（Elizabeth Warren）選情亦不樂觀，暫時遠遠落後拜登及桑德斯，沒有在任何一州勝出，獲民主黨提名的機會渺茫，投資者大鬆一口氣。

沃倫是專研破產法的律師，力倡分拆科技巨企及大銀行。投資公司Ritholtz Wealth Management行政總裁布朗（Josh Brown）指，因為沃倫是專家，華爾街對她的害怕更超其他參選人，如今沃倫選情失利，進一步安撫市場情緒。

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