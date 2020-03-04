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【新冠肺炎】微軟Build西雅圖大會取消或推遲？官方指繼續注視情況

科技 15:09 2020/03/04

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Build 開發者大會是微軟一年一度的重大活動之一，將會有來自全球各地的 6,000名參加者出席。

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）持續擴散至歐美地區，日前美國境內更出現首宗死亡案例。加上 MWC 2020、Facebook 的 F8 開發者大會等大型展會相繼宣布取消後，各界紛紛關注微軟（Microsoft）Build 2020 開發者大會將取消還是延期舉行。
微軟最新表示，將繼續監察疫情的發展並作新決定，未有指明會取消或延後Build 2020。

微軟最新指出，正注視相關公共衛生指引，而目前還沒有發布指引指出，須避免前往西雅圖。但是會以其員工、合作夥伴、客戶等的健康安全作優先考慮，並按疫情最好動態作決定。

距離微軟（Microsoft）Build 2020 開發者大會還有兩個多月的時間，Build 2020 原定在今年 5 月 19 至 21 日於西雅圖舉行。不過另一科企Google亦最新宣布取消原定5月舉行的Google I/O 開發者大會，以減少病毒因人群聚集而傳播的風險。

事實上，Build 開發者大會是微軟一年一度的重大活動之一，將會有來自全球各地的 6,000名參加者出席。惟疫情若無法在短期內得到控制，取消或延期或是唯一選擇。

＞＞＞【新冠肺炎】Google更新：取消今年 I/O 開發者大會　將下周五前全額退款

＞＞＞【新冠肺炎】Google Cloud Next大會改以綫上直播

責任編輯：張寶燕

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