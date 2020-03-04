【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布

▲ 中科工程董事總經理潘焯鴻透露，公司在土耳其找到廠房合資生產口罩，正研發新物料來代替口罩核心熔噴布。圖為土耳其口罩廠房。(中科工程facebook圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，多間港企遂設立本地口罩生產線，供應港產口罩給港人。不過，口罩核心原材料熔噴無紡布（熔噴布）近一個多月在內地漲價15倍以上。中科工程董事總經理潘焯鴻透露，公司在土耳其找到廠房合資生產口罩，由於熔噴布價格昂貴，正研發新物料來代替熔噴布，預計最快3月內發布，若成功便不用再捱貴熔噴布了。

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熔噴布在內地從平時的每噸2萬元人民幣，漲至30多萬元人民幣，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。潘焯鴻接受本報專訪時表示，土耳其熔噴布的價格亦不斷上漲，由2月中每噸2.1萬港元，升至一星期前的每噸5至6萬港元，近日更漲至每噸16萬港元。

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他指，熔噴布透過粒子撞擊而產生靜電，粒子黏附布料上，有助過濾細菌病毒。而公司正研發新物料「諾翹(Lockill)」，能將病毒鎖定及殺死，同樣有過濾效果。現時已完成化學測試，亦已在不同厚度及密度的布質作樣本測試，下一步會做微生物細菌測試。不過，香港口罩材料支援配套不足，沒有細菌及病毒測試，公司要寄樣版到台灣測試，每個樣版需時10天，減慢了5倍進度。

記者：朱悅瀅