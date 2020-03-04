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【Home Office】Google、微軟會議協作工具　免費試用兼增加權限

科技 13:10 2020/03/04

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因應新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情，Google及微軟表示，將升級客戶的會議及協作工具訪問權限。受惠人士包括全球所有G Suite和G Suite for Education客戶，以及Microsoft Teams用戶！

因應新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情，不少企業實行在家工作（Work From Home，WFH）政策，教育界亦有推出各類線上教學。為讓更多的企業能順利過渡，運作更順暢，Google及微軟均表示，將升級客戶的會議及協作工具訪問權限。受惠人士包括全球所有G Suite和G Suite for Education客戶，以及Microsoft Teams用戶。

Google表示，向來自全球的G Suite及G Suite for Education客戶免費提供Hangouts Meet高級版（G Suite Enterprise Edition）功能，服務將一直維持到7月1日。其中包括：

  • 視像和語音會議支援多達250人
  • G Suite 管理員可以開啟直播功能，讓多達100,000 人同步觀看Hangouts Meet 視訊會議
  • 可將會議記錄保存到Google Drive

＞＞＞【課堂無邊界】Google教育社群助教師綫上授課　供G Suite教育版參考資源

一般情況下，以上功能僅限於G Suite Enterprise Edition版本使用，客戶每月需要支付25美元（約194港元）。而基本版為每月6美元（約47港元），視像和語音會議僅支援達100人；Business版本則為每月12美元（約94港元），視像和語音會議僅支援達150人。惟兩者均沒有開啟直播及將會議記錄保存到Google Drive的功能。

＞＞＞【Home Office】香港電訊推Work from Home方案　助大小企業穩渡非常時期

此外，微軟則將在全球Microsoft Teams進階版用戶「Office 365 E1」提供為期6個月的免費試用服務，Office 365 E1用戶原本每月需支付62港元。而在註冊時，用戶將會被提示跟微軟的合作夥伴或微軟的銷售團隊的成員一起設置。

微軟又表示，會在下周二（10日）推出免費版Teams的更新，將取消團隊成員人數限制、允許用戶安排視頻通話和會議。

責任編輯：張寶燕

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