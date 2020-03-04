【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　建業地產料純利按年最少增7成（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

建業地產（00832）預計，去年錄得純利按年增長超過70%，2018財年純利為11.54億元人民幣。主要原因是，毛利因營業額上升而增加，以及集團項目公司股權變動令收益增加所致。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國金控投資（00875）預計，去年全年淨虧損大幅收窄，主要因總開支及財務成本按年下降約41.5%至約7340萬元；銷 售及分銷開支總額大幅減少；其他經營開支減少及應佔聯營公司虧損減少約4520萬元。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

銀城生活服務(01922)預計，去年全年純利將錄得不少於40％增幅，主要因在管建築面積增加、提供生活社區增值服務所產生的收益增加；公司承接獨立第三方房地產開發商的項目已逐漸進入成進期，而提升物管業務毛利。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

藥明生物 （02269） 預計，集團去年純利增長58%以上，主要因贏得更高市場份額、新增綜合項目數保持快速增長、集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長以及營運效率提升。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

佳兆業美好 （02168） 預計，去年錄得純利大幅增長，按年升逾190%，2018年純利為5410萬元（人民幣，下同）。

主要是去年集團在物管業的建築面積增加，提供的交付前及顧問服務量增加帶動收入增長，其次去年社區增值服務的收入增加，以及於去年因稅務優惠而獲退回2018財年宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。另外，集團未如2018年產生非經常性上開支。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

三盛控股 （02183） 預期，去年將由虧損转盈利，錄得純利5000萬元（人民幣，下同），而2018財年虧損 1.46億元。集團指，由於去年底完成收購內地住宅及商業開發商時幸投資有限公司，該公司業績合併至集團業績，故為集團帶來收益。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

恒都 （00725） 預計去年全年虧損將錄得不少於1060萬元，主要因香港的投資物業、土地及樓宇之公允值減少約810萬元及去年下半年裁員補償560萬元所致。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

德昌電機 （00179） 發盈警指，新冠肺炎所帶來的健康危機，將對集團於中國的生產營運及供應鏈的影響持續演變，預料截至3月底止第4季，營業額將較1月初的預測低6000萬至8000萬（美元，下同），拖累本財政年度下半年的營業較上半年低2%至3%，未計入匯率變動，全年營業額預期約31億美元，按年少約3%至4%。

德昌電機表示，集團已積極恢復於國內的生產及組裝營運，惟根據現行的隔離措施及員工之復工進度，預計未來數週的營運將無法全面恢復至正常水平，包括當地的供應基地情況有待商榷，至於集團於全球其他地區的生產營運至今並未受影響，仍保持正常運作。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章：

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 陽光100料去年溢利增長逾8倍（3月3日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 永升生活料純利至少增1倍（3月2日）