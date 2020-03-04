【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　呷哺呷哺料去年純利顯著減少（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

建業地產（00832）預計，去年錄得純利按年增長超過70%，2018財年純利為11.54億元人民幣。主要原因是，毛利因營業額上升而增加，以及集團項目公司股權變動令收益增加所致。

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中國金控投資（00875）預計，去年全年淨虧損大幅收窄，主要因總開支及財務成本按年下降約41.5%至約7340萬元；銷 售及分銷開支總額大幅減少；其他經營開支減少及應佔聯營公司虧損減少約4520萬元。

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銀城生活服務(01922)預計，去年全年純利將錄得不少於40％增幅，主要因在管建築面積增加、提供生活社區增值服務所產生的收益增加；公司承接獨立第三方房地產開發商的項目已逐漸進入成進期，而提升物管業務毛利。

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藥明生物 （02269） 預計，集團去年純利增長58%以上，主要因贏得更高市場份額、新增綜合項目數保持快速增長、集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長以及營運效率提升。

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佳兆業美好 （02168） 預計，去年錄得純利大幅增長，按年升逾190%，2018年純利為5410萬元（人民幣，下同）。

主要是去年集團在物管業的建築面積增加，提供的交付前及顧問服務量增加帶動收入增長，其次去年社區增值服務的收入增加，以及於去年因稅務優惠而獲退回2018財年宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。另外，集團未如2018年產生非經常性上開支。

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三盛控股 （02183） 預期，去年將由虧損转盈利，錄得純利5000萬元（人民幣，下同），而2018財年虧損 1.46億元。集團指，由於去年底完成收購內地住宅及商業開發商時幸投資有限公司，該公司業績合併至集團業績，故為集團帶來收益。

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盈警：

呷哺呷哺（00520）預計，集團去年純利將按年顯著減少，主要由於就租賃集團所經營餐廳的開支應用於2019年1月1日生效的國際財務報告準則第16號「租賃」的影響所致。應用國際財務報告準則第 16號將導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，而有關開支於租賃後期將漸減少，故而對租約期內確認的開支並無影響。由於集團目前經營1,000多間餐廳，影響較為重大。

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聯洋智能控股（01561）預計，集團去年由盈轉虧，主要因一間聯營公司溢利大幅減少以及集團於去年首季重組及精簡人手，致使開支增加，以及企業開支增加。

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恒都 （00725） 預計去年全年虧損將錄得不少於1060萬元，主要因香港的投資物業、土地及樓宇之公允值減少約810萬元及去年下半年裁員補償560萬元所致。

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德昌電機 （00179） 發盈警指，新冠肺炎所帶來的健康危機，將對集團於中國的生產營運及供應鏈的影響持續演變，預料截至3月底止第4季，營業額將較1月初的預測低6000萬至8000萬（美元，下同），拖累本財政年度下半年的營業較上半年低2%至3%，未計入匯率變動，全年營業額預期約31億美元，按年少約3%至4%。

德昌電機表示，集團已積極恢復於國內的生產及組裝營運，惟根據現行的隔離措施及員工之復工進度，預計未來數週的營運將無法全面恢復至正常水平，包括當地的供應基地情況有待商榷，至於集團於全球其他地區的生產營運至今並未受影響，仍保持正常運作。

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