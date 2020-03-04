【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　佳兆業美好料去年多賺逾190%（不斷更新）

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

佳兆業美好 （02168） 預計，去年錄得純利大幅增長，按年升逾190%，2018年純利為5410萬元（人民幣，下同）。

主要是去年集團在物管業的建築面積增加，提供的交付前及顧問服務量增加帶動收入增長，其次去年社區增值服務的收入增加，以及於去年因稅務優惠而獲退回2018財年宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。另外，集團未如2018年產生非經常性上開支。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

三盛控股 （02183） 預期，去年將由虧損转盈利，錄得純利5000萬元（人民幣，下同），而2018財年虧損 1.46億元。集團指，由於去年底完成收購內地住宅及商業開發商時幸投資有限公司，該公司業績合併至集團業績，故為集團帶來收益。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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