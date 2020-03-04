【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

南韓的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）嚴峻，政府擬額外撥出11.7萬億韓圜（約770億港元）抗疫，高過應對沙士和伊波拉的撥款。為提振本地消費，南韓政府計劃，在未來4個月，向500萬低收入人士及長者派發消費券，以及提供購買電器補貼。

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11.7萬億韓圜的額外預算，是南韓史上最大筆的抗疫撥款，遠超2003年沙士的4.2萬億韓園及2015年伊波拉的11.6萬億韓圜。財政部促請國會盡快通過撥款，強調採取必要措施的「時機」和「速度」再次變得重要。

南韓去年經濟增長是10年來最慢，受疫情影響，央行下調今年的經濟增長。財政部稱，在額外的預算中，超過2萬億韓園用於提振本地消費，擬在未來4個月，向500萬低收入工人和長者派發消費券；若購買節能家電（包括電視機和雪櫃），可獲10%退款。

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財政部表示，將在額外預算通過後的2個月內，使用至少75%的撥款。財政部長洪楠基稱，額外預算是基於一種信念，保持經濟復甦勢頭同時，支持國民度過難關，包括增加國內消費。

洪楠基指，如果額外預算獲批，將是南韓歷史上第4個在首季未完前，執行的預算。南韓在1997年和2008年金融危機後，分別於1998年、1999年及2009年制定額外預算。

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▲ 南韓的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）嚴峻，政府擬額外撥出11.7萬億韓圜抗疫。

記者：鄧燕君