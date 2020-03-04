泰國口罩「國有化」 囤積居奇監禁7年

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。泰國早前限制口罩出口海外，但本地仍然供不應求。泰國官員表示，政府全面接管口罩的生產，口罩工廠的控制權收歸國家。而任何人若持有的口罩數量多於上限而隱瞞不報，最高可監禁7年。

據曼谷郵報（Bangkok Post）報道，泰國商務部常務秘書卡拉納米特（Boonyarit Kalayanamit）周二（3日）表示，國內貿易部（Department of Internal Trade）將擁有口罩生產的100%控制權，全國每月能生產3600萬片口罩。

國內貿易部要求工廠將總產量的45%，提供給政府的口罩分發管理中心，並允許工廠分發其餘部分。事實上，大量口罩以高昂的價格在網上銷售，而商店中的庫存早已售罄。

泰國政府指，若任何個人、賣方或法人持有的口罩多於被允許數量，必須向國內貿易部上報，否則將面臨最高7年的監禁，並根據《商品和服務價格法》最高罰款140,000泰銖（約3萬港元）。

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卡拉納米特稱，國內貿易部會確定個人、網上和實體零售商可以分別擁有口罩的上限，衛生部門和醫院將被豁免。上限會盡快提交由商務部長拉克薩納維西（Jurin Laksanawisit）領導的商品和服務價格委員會批准。

商務部長拉克薩納維西表示，口罩的產量正在增加以滿足需求。全國有11家生產口罩的工廠。這些工廠的產量已從每月3600萬個口罩或每天120萬個，增加到每月3800萬個口罩或每天約130萬至140萬個。

每月生產的口罩3成，約1千萬個將送往衛生部門，進一步分發給醫院。法政大學醫院（Thammasat University Hospital）早前批評政府沒有為醫務人員提供足夠的口罩。

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責任編輯：曾子龍