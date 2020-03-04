Redmi Note 9下周直播發布　小米預告後置四鏡頭

▲ Redmi Note 9改以線上直播發布，日前網上流出不少Redmi Note 9的合成圖，其中為Twitter用戶 @9TechEleven發布的預想圖（右）。

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情持續蔓延，不同手機廠商均陸續宣布取消線下發布活動，改為以直播發布。小米（01810）全球副總裁、印度業務負責人Manu Kumar Jain日前於Twitter表示，將取消原定於3月12日，在印度舉行旗下品牌紅米手機 Redmi Note 9的實體發布會，並改為線上直播形式發布。

Manu Kumar Jain在Twitter上指，為了小米旗下員工及所有參展者的健康安全，，取消原定的Redmi Note 9實體發布會。

▲ 據小米官方圖片顯示，Redmi Note 9採用後置四鏡頭設計。

雖然目前未有太多關於 Redmi Note 9 的詳情規格消息，但是據小米官方圖片顯示，Redmi Note 9採用後置四鏡頭設計。外界預測主攝鏡頭或為6400萬像素，傳感器可能為三星GW1感光元件，或Sony的IMX686，兩者均可在低光環境下進行拍攝。其中紅米去年底發布的Redmi K30系列也是採用Sony IMX686感光元件，照片解像度達9,248 x 6,944。而Redmi Note 8 Pro則採用三星GW1感光元件，照片解像度達9,248 x 6,936。

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規格方面，外界則預測Redmi Note 9將採用開孔屏幕設計，惟不確定是單孔或雙孔，並會搭載高通（Qualcomm）中端芯片，支援22.5W閃充。目前Redmi Note 8、Redmi Note 8 Pro均支援18W快速充電。

此外，紅米旗艦機Redmi K30 Pro亦即將於本月發布，惟官方目前尚未公布具體的發布時間。據了解，Redmi K30 Pro 除了採用彈出式前鏡頭、全屏幕設計外，也將搭載高通 Snapdragon 865 處理器，支援 5G 網路。

責任編輯：張寶燕