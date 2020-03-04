【美國減息】儲局急減息美股反大跌？ 歷史告訴你：緊急減息危機大

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散的風險引發全球金融市場波動，美股連日急瀉，美國聯儲局為平息市場恐慌，突然緊急減息半厘。惟減息仍未能救市，隔夜美股道指再瀉近800點，儲局的激進舉動反令市場添憂，主要由於以往多次非常規減息，都是於金融海嘯期間的嚴重事件之後。

非常規減息 海嘯後首次

儲局雖然緊急減息救市，但未能支持美股，隔夜道指早段升近400點後，其後掉頭倒跌，曾跌近千點，收市仍跌785點或2.9%，報25917點。

美股再急瀉，主要由於儲局減息行動未能安撫市場情緒。資金避險情緒仍高，續流入債市，美國10年債息曾跌破1厘，再創歷史新低。

事實上，市場早預期儲局本月會減息半厘，本月17至18日儲局會舉行議息會議，芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，預期屆時儲局減息半厘的機會高達100%。

儲局連半個月時間也等不了，突然即時回應市場訴求，於周二宣布非常規減息半厘。雖然儲局放水救市，惟儲局過急的舉動反而向市場釋出負面訊號，不少投資者認為儲局的行動是看淡經濟，未來刺激政策空間亦有限，因而隔晚美股調頭倒跌。



儲局今次非常規減息，向市場釋出負面訊號，主要由於之前幾次緊急減息都是2007至2008金融海嘯期間，於金融大事件之後。

海嘯期間 曾3次緊急減息

對上3次，緊急減息分別於2007年8月、2008年1月及2008年10月，包括於信貸危機及美股大跌之後緊急救市。上述減息行動同樣未能扭轉美股持續跌勢，而美國經濟亦於2009年最終陷入衰退。於2007年9月儲局緊急減息後，美股跌勢未止，於1個月間道指已跌約1成。間後金融市場崩潰，出現金融海嘯，期間儲局多次減息救市，惟美股要到2009年3月才見底。2007年9月首次緊急減息至美股見底，道指約跌5成。

以上多次儲局緊急減息後美股仍續跌，因而令市場對緊急減息救市失信心。儲局今次因新冠疫情引發市場恐慌而再次緊急減息，令市場憂慮經濟環境是否正嚴重惡化，引發美股再急挫。盡管儲局主席鮑威爾昨強調美國經濟基礎仍向好，但市場似乎更聚焦於新冠肺炎的潛在破壞力。



責任編輯：錢家鋒