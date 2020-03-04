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【英國疫情】恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃

環球社會熱點 12:53 2020/03/04

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英國再增17人確診新冠肺炎，政府警告疫情如達到最嚴重的情況，或有高達五分之一的在職人口請病假。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，英國再增17人確診新冠肺炎，累計有56人確診。英國政府周二公布新冠肺炎的抗疫作戰計劃，更警告指疫情如達到最嚴重的情況，英國或有高達五分之一的在職人口請病假。

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英國政府周二指，新增的確診病例中，其中8人近期曾前往意大利，其餘新患者分別曾前往德國、新加坡、日本及伊朗等爆發疫情的國家。當局認為新增病例均有外遊記錄，估計不涉及本地傳播。

英國廣播公司（BBC）報道，英國政府宣布抗疫「作戰計劃」（action plan），計劃長達28頁。計劃指出如疫情擴大，政府將宣布停課、留家工作及減少公眾聚會。

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計劃下，警隊只會有限度處理最嚴重罪案及維持公共秩序，醫院或召回近期退休的醫護人員工作，及推遲非緊急病人的服務，以應對新冠肺炎疫情。

英國政府更警告，英國的新冠肺炎疫情如在未來幾周內達至高峰期，英國高達五分之一的員工可能會請病假。

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英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）已要求官員於下周三（11日）公布的財政預算案中制定方案，為政府衛生部門的應急措施、工商業界和英國經濟提供財政支持。

另外，英國政府亦將在本周展開大型公共宣傳活動，教育公眾如何協助防疫，包括經常使用番梘和溫水洗手。

有指以色列或隔離美國客 當局稱現不在議程

【國際疫情總覽 最新消息】

責任編輯：鄭錦玲

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