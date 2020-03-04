法國現口罩搓手液搶購潮 馬克龍徵口罩供醫護

▲ 歐洲的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）擴散，法國出現第4宗死亡病例，口罩等物資短缺

歐洲的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）擴散，法國出現第4宗死亡病例。民眾開始搶購口罩和酒精搓手液，令國內抗疫物品短缺。總統馬克龍警告，這場公衛危機或持續幾個月，並下令徵用防護性口罩的庫存與生產，供醫護人員使用。

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法國民眾擔憂染病，開始搶購口罩及酒精搓手液，有商店與網絡零售商趁機機加價；馬賽更有醫院被偷了2000個口罩。

財長勒麥爾（Bruno Le Maire）指，防疫物品的格價漲了2至3倍。他下令監管機構展開調查，若出現大量加價情況，將實施控制售價的措施。

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馬克龍（Emmanuel Macron）簽署法令，在未來幾個月，徵用現有庫存與未來新生產的防護性口罩，分配給醫護人員及新冠肺炎患者。他表示，法國已進入將持續幾周，甚至幾個月的疫症階段，呼籲民眾齊心對抗。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）亦擔心，個人防護設備短缺，損害各國應對能力。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，外科口罩價格飆6倍，N95口罩漲價逾3倍，而且需數月後才能交貨。

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他擔心囤積及濫用抗疫物品會造成全球嚴重短缺，損害各國應對能力，醫護人員也未能獲得防護裝備。他又呼籲各國採取措施，鼓勵製造商提高產量。

法國新冠肺炎確診人數升至212人，4人死亡。約120間學校關閉，大部分位於西部的布列塔尼半島（Brittany）及北部的瓦茲省（Oise）。

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記者：鄧燕君