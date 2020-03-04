有指以色列或隔離美國旅客 當局稱措施現階段不在議程

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美國新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，最新增至過120宗，為全球第9多地區，且已出現社區傳播，以色列憂疫症從美國傳入。當地有專家透露，當局正考慮將到訪的美國旅客隔離14日。衛生部發言人回應時強調，有關做法現階段不在議程上（not currently on the agenda）。
以色列醫院Assuta Ashdod傳染病部門主管兼衛生部委員會成員Tal Brosh，接受電台訪問時指，當局正討論要求到訪美國的旅客隔離14日，更稱推薦此做法。
他表示美國雖然是個非常大及有秩序的國家，但病毒依然在當地快速傳播，出現多宗嚴重個案，甚至有人死亡。他解釋，對每一個入境的人進行新冠病毒測試並不可取，因入境的人太多，亦有可能出現假陰性反應。
以色列衛生部發言人回應事件時指，隔離美國訪客的做法不在議程上。以色列新冠肺炎疫情相對不嚴重，確診人數為15人，沒有死亡個案，亦未出現社區傳播。
雖情況相對較好，但以色列仍嚴陣以待，防止疫症傳入，以色列早前曾要求國民不要出國外遊，是首個作出這般行動的國家，被批評製造不必要恐慌，但當局強調，寧採取嚴厲做法也不想將來後悔。