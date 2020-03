有指以色列或隔離美國旅客 當局稱措施現階段不在議程

▲ 有指以色列考慮隔離美國旅客14日,當局稱現階段不在議程。(資料圖片)

美國新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情持續,最新增至過120宗,為全球第9多地區,且已出現社區傳播,以色列憂疫症從美國傳入。當地有專家透露,當局正考慮將到訪的美國旅客隔離14日。衛生部發言人回應時強調,有關做法現階段不在議程上(not currently on the agenda)。

以色列醫院Assuta Ashdod傳染病部門主管兼衛生部委員會成員Tal Brosh,接受電台訪問時指,當局正討論要求到訪美國的旅客隔離14日,更稱推薦此做法。

他表示美國雖然是個非常大及有秩序的國家,但病毒依然在當地快速傳播,出現多宗嚴重個案,甚至有人死亡。他解釋,對每一個入境的人進行新冠病毒測試並不可取,因入境的人太多,亦有可能出現假陰性反應。

以色列衛生部發言人回應事件時指,隔離美國訪客的做法不在議程上。以色列新冠肺炎疫情相對不嚴重,確診人數為15人,沒有死亡個案,亦未出現社區傳播。

雖情況相對較好,但以色列仍嚴陣以待,防止疫症傳入,以色列早前曾要求國民不要出國外遊,是首個作出這般行動的國家,被批評製造不必要恐慌,但當局強調,寧採取嚴厲做法也不想將來後悔。

