減息拖累銀行股近全線挫　分析：暫未見香港需跟減

▲ 減息重挫銀行股，滙豐（00005）險守50元關，與恒生（00011）同創逾3年低。

新冠肺炎威脅，美國聯儲局意外減息半厘救市，香港金管局亦跟隔下調貼現窗息率半厘。減息重挫銀行股，滙豐 （00005） 險守50元關，與恒生 （00011） 同創逾3年低。聯儲局自2008年以來，首次在議息儲議前宣布減息，觸發市場憂慮疫情影響或較預期更嚴重。

本地銀行股急挫

香港銀行股當中，僅宣布策略重組的東亞 （00023） 股價逆市有支持。其餘包括中銀香港 （02388） 、大新銀行 （02356） 、創興銀行 （01111） 等分別挫0.6%至2.8%不等，而今日除淨的渣打 （02888） 暫跌3.5%。

券商滙豐證券日前已警告，因應不利的宏觀因素、美國減息，以及預期撥備或錄得顯著上升，維持對香港銀行股的審慎看法。今年1月及2月份的1個月港元拆息，分別按月下跌47個及27個基點。滙證指，利率走勢對銀行股首季的淨息差造成明顯壓力。

香港暫時未見跟減息空間

市場對美國減息救市的憧憬，自2月底以來快速升溫，根據利率期貨市場顯示，聯儲局今年最多或減息75個基點。若消息屬實，滙證預期對淨息差造成的壓力則有機會延長至下半年、甚至明年。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒表示，不排除美國今年4至6月再減息，至於減息幅度剛視乎實際疫情發展。他續指，香港暫時未見有跟減息空間，但亦要再觀望疫情對香港經濟情況、貸款需求及資本市場活動的影響。

相關文章：

滙豐跌逾3%失守51關 現價股息率升至7.8厘（不斷更新）

大摩：減息效果不如2012及2019年 料聯儲局4月再減四分一厘

【香港經濟】2月PMI急跌創新低 香港首季衰退料加劇