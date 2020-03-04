  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 10:42
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【南美疫情】阿根廷智利同日失守 首現新冠肺炎確診

環球社會熱點 10:20 2020/03/04

分享：

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，疫情蔓延至南美地區。阿根廷周二（3日）表示，境內證實出現首例新冠肺炎病例，患者是從義大利返國的男子。智利同日也表示出現首例，患者是曾遊新加坡的智利男子。

阿根廷衛生部長加西亞（Gines Gonzalez Garcia）稱，一名43歲的阿根廷男子從意大利返國後，在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一家私人診所就診，其後一直處於隔離狀態。

他表示：「我們已經確定了第一個新冠肺炎病例。這是一個來自意大利的病人，但他也曾在歐洲其他地區旅行。幸運的是，情況並不復雜阿根廷已準備好應對這種病毒。有些國家設法阻止其擴散，但其他國家沒有做到，我完全相信新冠肺炎將得到遏制。」

【新冠肺炎】意媒：教宗接受病毒檢測 結果呈陰性

【南韓疫情】文在寅認釀「口罩大亂」 民眾清晨排隊零收獲

智利衛生部長馬納利奇（Jaime Manalich）表示，一名曾在東南亞待了一個月的33歲智利男子，於2月25日從新加坡返國，他出現症狀後被送往首都聖地牙哥以南約350公里的塔爾卡市（Talca）醫院就醫。

塔爾卡醫院主管多諾索（Alfredo Donoso）稱，患者僅在返回智利一周後才開始出現冠狀病毒症狀，而且很輕微。他入院時發高燒，但後來恢復正常，現在他完全沒有表現症狀，但仍處於隔離狀態。

泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客

【美國疫情】疾控中心誤放確診患者 德州州長：離譜

責任編輯：曾子龍

相關文章

【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品
2020/03/03
【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品
日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行
2020/03/03
日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行
【新冠肺炎】印尼小島建醫院隔離患者 曾為難民營
2020/03/03
【新冠肺炎】印尼小島建醫院隔離患者 曾為難民營
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
今日
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
【美國疫情】疾控中心誤放確診患者 德州州長：離譜
2020/03/03
【美國疫情】疾控中心誤放確診患者 德州州長：離譜
傳染病 疫情 阿根廷 聖地牙哥 智利 布宜諾斯艾利斯 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%

下一篇文章

【國際疫情總覽】聯儲局狠削半厘息救市 南美疫情擴大 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】增至9死 華盛頓確診超越加州
【美國疫情分佈圖】增至9死 華盛頓確診超越加州
【日本疫情分佈圖】愛知縣急惡化 全國逾半地區染病
【日本疫情分佈圖】愛知縣急惡化 全國逾半地區染病
【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍
【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間10:00）