【南美疫情】阿根廷智利同日失守 首現新冠肺炎確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，疫情蔓延至南美地區。阿根廷周二（3日）表示，境內證實出現首例新冠肺炎病例，患者是從義大利返國的男子。智利同日也表示出現首例，患者是曾遊新加坡的智利男子。

阿根廷衛生部長加西亞（Gines Gonzalez Garcia）稱，一名43歲的阿根廷男子從意大利返國後，在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一家私人診所就診，其後一直處於隔離狀態。

他表示：「我們已經確定了第一個新冠肺炎病例。這是一個來自意大利的病人，但他也曾在歐洲其他地區旅行。幸運的是，情況並不復雜阿根廷已準備好應對這種病毒。有些國家設法阻止其擴散，但其他國家沒有做到，我完全相信新冠肺炎將得到遏制。」

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智利衛生部長馬納利奇（Jaime Manalich）表示，一名曾在東南亞待了一個月的33歲智利男子，於2月25日從新加坡返國，他出現症狀後被送往首都聖地牙哥以南約350公里的塔爾卡市（Talca）醫院就醫。

塔爾卡醫院主管多諾索（Alfredo Donoso）稱，患者僅在返回智利一周後才開始出現冠狀病毒症狀，而且很輕微。他入院時發高燒，但後來恢復正常，現在他完全沒有表現症狀，但仍處於隔離狀態。

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責任編輯：曾子龍