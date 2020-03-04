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滙豐曾失51元創近4年新低 散戶血肉長城瞬間失守

金融經濟 10:16 2020/03/04

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美國聯儲局緊急減息半厘仍未能穩定股市，隔夜美股再急挫。今早港股隨美股下挫，早段曾跌百點。重磅股滙豐 （00005） 今早再破底，惟仍見散戶「血肉長城」護盤。

滙豐今日再隨大市下跌，散戶撈底的熱情持續，早段散戶「血肉長城」守於51元的價位，出現「千人操」。於早上10時前，於51元價位，滙豐有1,100個買盤掛出，合共240萬股股份，涉資約1.2億元。

不過，其後沽壓加入，於幾分鐘間，滙豐失守51元，曾跌3%，低見50.85元，再創2016年8月以來低位。

 

 

滙豐股息7.8厘 低息下吸引力增

以今早低位51元大關計， 滙豐股息率相對升至7.8厘。美國減息雖不利銀行息差收入，惟減息推低本港拆息，銀行定存利率勢將同步下調，令滙豐高息對散戶吸引力更突出。

即使是機構投資者，在10年美債息跌穿1厘情況下，即使面對賺息蝕價風險，7.8厘高息相信亦具有一定吸引力。

相關文章：滙豐7.5厘「息誘」 散戶「二千人操」撈底未收手（第二版）

            【空軍戰報】滙豐沽空比率逾五成創16個月高 股價跌近3年低
            散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶？（訂戶專享）

責任編輯：錢家鋒

撈底 香港股票 滙豐控股（00005）

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