【新冠肺炎】Google更新：取消今年 I/O 開發者大會　將下周五前全額退款

▲ 新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）在歐美地區持續擴散，Google再宣布取消即將在5月舉行的Google I / O開發者大會。（法新社資料圖片）

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）在歐美地區持續擴散，Google繼昨天宣布取消Cloud Next大會，Google再宣布取消即將在5月舉行的Google I / O開發者大會。

Google I / O開發者大會原定於 5 月 12 日至 14 日舉辦，惟Google最新的聲明指，由於擔心新冠肺炎COVID-19 疫情，根據美國疾控中心（CDC）、世界衛生組織及其他衛生機構的指示，決定取消在 Shoremph 露天劇場舉行的 Google I/O 實體活動。

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Google表示會以電郵通知報名參加者，已報名參加者將於 3 月 13 日前獲全額退款，並自動獲得購買明年 Google I/O 門票的資格。

事實上，I / O開發者大會為Google的重大盛事，Google一般會在此時發表新服務、Android 、其他服務的重大更新，還會有來自全球的夥伴、網站及應用程式開發者聚首一堂，討論網路技術應用相關議題。外界早前亦傳出，其中階手機Pixel 4a將會在Google I/O大會上發表。

然而Google日前只指Cloud Next大會，將改為綫上直播形式進行，未有宣布Google I / O開發者大會將以甚麼形式繼續進行。

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責任編輯：張寶燕