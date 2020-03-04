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基金券商如何看美國減息半厘？　美銀：今年上半年將會減息1厘（第五版）

金融經濟 18:15 2020/03/04

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摩根士丹利估計，聯儲局將於4月28-29日的議息會議上，再減息四分一厘。

美國聯儲局於本港時間周二晚突然減息半厘，大行估計聯局減息行動陸續有來，券商摩根士丹利估計4月美國再減息四分一厘；瑞銀料美國今年將會共計減息三次。下文歸納大行對今次減息看法，幫你一文看懂！

美銀證券

美銀證券發報告指，聯儲局緊急降息50個基點，但減息並未會就此完結，預期3月18日及4月份的議息會議，會分別再減25個基點，意味今年總共會減息1厘。

美銀認為，儲局明言會視乎市場發展運用工具及適當回應，反映聯儲局已準備好有需要再進行額外的減息行動。

景順

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，為應對新冠病毒為「經濟前景帶來的新風險」，聯儲局意外減息50個基點，市場估值亦已反映投資者預期年底前利率會再次下調50個基點，現時投資者或會預期亞洲各國央行，甚或已發展市場央行會進一步減息。

趙耀庭認為，聯儲局此番減息實屬投資者意料之外，不僅沒有紓解市場恐慌，反而帶來更多有關對新冠病毒蔓延的憂慮，短期內市場或將持續波動，預期風險資產或會於美國新增感染病例達到高峰時觸底。

宏利投資管理

宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Frances Donald預期，包括加拿大央行及歐洲央行等環球主要央行，將會在下次例行議息會議或之前減息，而聯儲局料在3月18日的議息會議上再減息四分一厘。

她認為，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥，同時幾可肯定的是中國經濟活動在過去兩個月（持續時間可能更長）近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響，而經濟在過去18個月因貿易關係緊張升溫而轉弱，令問題更為複雜，預期環球經濟會在今年第四季改善。

道富環球投資State Street

道富環球投資宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，即使疫情發生前，環球經濟步入衰退的可能性已上升，減息對於緩衝新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情對經濟即時衝擊的影響有限，但可以提振市場情緒，並有助於緩解金融市場與實體經濟之間潛在的負面螺旋效應。

聯儲局今次減息半厘後，預期未來會繼續大手減息，甚至推出量化寬鬆。基於聯儲局的舉行是G7會議後，相信未來數天其他央行都會有其刺激經濟的措施推出。

領航Vanguard

領航美洲首席經濟師Roger Aliaga-Diaz指，新型冠狀病毒的潛在影響存有高度不確定性，且暫時缺乏數據表明經濟會受到嚴重拖累，聯儲局在減息半厘前應進一步評估，今次減息是一個高風險的下注，而且可能向市場參與者參出錯誤號。

如果情況進一步惡化，聯儲局可能會陷入困境，並需要在未來幾週採取有力的行動。

新加坡銀行

新加坡銀行投資策略主管李依萊認為，若疫情如市場預期航惡化，相信聯儲局會繼續減息，同時其他央行都會跟隨，對股票持「中性」看法。

摩根士丹利

券商摩根士丹利估計，聯儲局將於4月28至29日的議息會議上，再減息四分一厘（25點子），因當局正在等候疫情由高峰回落的轉捩點，但亦不排除聯儲局會提早減息的可能性。

大摩指，今次減息半厘，是2008年12月16日以來首次，也是2008年10月8日以來首次在兩次議息會議之間的減息。

減息效果不如2012及2019年

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，全球供應鏈斷裂，消費者信心受挫，加上利率接近歷史低點，令聯儲局的減息效果大減，不如2012及2019年般有效。

參考對上6次減息半厘或以上的經驗，環球股市在3個月及6個月後的中位數變幅為升1.7%及跌5.7%，主要由於緊急減息一般發生在經濟風險上升的時候。

大摩指，雖財G7對推出財政政策釋出正面訊號，但財策往往需要一段時間才能傳導至實體經濟層面，雖然該行不預期央行會增加量寬，但市場普遍較歡迎央行增加買債規模。

「從目前疫情發展來看，新增確診人數到達高峰，比減息更有效。」

瑞銀

瑞銀投資銀行美國經濟師Seth Carpenter預測，聯儲局今年將會共計減息三次，更指出若經濟惡化幅度超出預期，利率下跌至零的可能會增加

聯儲局公開市場委員會（FOMC）此前一致通減息決定，惟強調美國經濟基本面仍強健，並指會密切關注事態發展及其對經濟前景的影響，將利用工具採取適當行動來支撐經濟。Carpenter指出，聯儲局的政策不斷變化，今次減息幅度快過預期。他預計，受去年的關稅政策和零售業壓力不斷加劇影響，今年首季度和第二季經濟增長將大幅放緩。

他認為，聯儲局此前並未預期到疫情壓力。現時想把新冠肺炎疫情所致的放緩，和其他因素所致的放緩區分開，恐怕會遇到困難。瑞銀維持早前預期，料今年聯儲局會減息三次。

（第四版加入景順及宏利內容；第五版加入美銀證券）

相闗文章：

【疫市解構】點解美股急升急跌　港股細上落？

【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）

經濟 疫情 財政政策 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 議息 減息 美國
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