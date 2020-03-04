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【美國減息】一文看懂大行看法　大摩：減息效果不如2012及2019年（第二版）

金融經濟 12:31 2020/03/04

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摩根士丹利估計，聯儲局將於4月28-29日的議息會議上，再減息四分一厘。

美國聯儲局於本港時間周二晚突然減息半厘，大行估計聯局減息行動陸續有來，券商摩根士丹利估計4月美國再減息四分一厘；瑞銀料美國今年將會共計減息三次。下文歸納大行對今次減息看法，幫你一文看懂！

大摩

券商摩根士丹利估計，聯儲局將於4月28至29日的議息會議上，再減息四分一厘（25點子），因當局正在等候疫情由高峰回落的轉捩點，但亦不排除聯儲局會提早減息的可能性。

大摩指，今次減息半厘，是2008年12月16日以來首次，也是2008年10月8日以來首次在兩次議息會議之間的減息。

減息效果不如2012及2019年

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，全球供應鏈斷裂，消費者信心受挫，加上利率接近歷史低點，令聯儲局的減息效果大減，不如2012及2019年般有效。

參考對上6次減息半厘或以上的經驗，環球股市在3個月及6個月後的中位數變幅為升1.7%及跌5.7%，主要由於緊急減息一般發生在經濟風險上升的時候。

大摩指，雖財G7對推出財政政策釋出正面訊號，但財策往往需要一段時間才能傳導至實體經濟層面，雖然該行不預期央行會增加量寬，但市場普遍較歡迎央行增加買債規模。

「從目前疫情發展來看，新增確診人數到達高峰，比減息更有效。」

瑞銀

瑞銀投資銀行美國經濟師Seth Carpenter預測，聯儲局今年將會共計減息三次，更指出若經濟惡化幅度超出預期，利率下跌至零的可能會增加

聯儲局公開市場委員會（FOMC）此前一致通減息決定，惟強調美國經濟基本面仍強健，並指會密切關注事態發展及其對經濟前景的影響，將利用工具採取適當行動來支撐經濟。Carpenter指出，聯儲局的政策不斷變化，今次減息幅度快過預期。他預計，受去年的關稅政策和零售業壓力不斷加劇影響，今年首季度和第二季經濟增長將大幅放緩。

他認為，聯儲局此前並未預期到疫情壓力。現時想把新冠肺炎疫情所致的放緩，和其他因素所致的放緩區分開，恐怕會遇到困難。瑞銀維持早前預期，料今年聯儲局會減息三次。

（第二版加入瑞銀內容）

相闗文章：

【疫市解構】點解美股急升急跌　港股細上落？

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經濟 疫情 財政政策 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 議息 減息 美國

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