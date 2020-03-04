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道指期貨回升105點 黑期跌約150點（不斷更新）

金融經濟 08:32 2020/03/04

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儲局減息道指照瀉785點 恒指料低開204點

聯儲局突然減息半厘，不過市場憂慮未消，美股跌近3%，道指照瀉785點或2.9%，港股今早若跟ADR走勢，恒指料低開204點。

【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘　港股恐彈不起

【08：30】道指期貨回升105點，報25985點，黑期跌約150點，報26167點。

【08：28】日經225指數跌0.8%；韓國KOSPI指數跌0.06%。

【08：27】金管局跟隨聯儲局下調貼現窗基本利率50基點。

【08：13】黑期最新跌約200點，報26119點。道指期貨續跌53點，報25827點。

【08：05】東亞（00023）公布，東亞將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值。東亞表示，此次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。

東亞︰將對業務和資產組合進行檢討 專注識別潛在策略性交易

【07：55】金山軟件（03888）公布，金山軟件附屬北京辦公軟件的在線文檔協作產品金山文檔產品，受各企業短期內遠程辦公需求增長影響，月度活躍用戶數有較大增長。截至3月2日，金山文檔月度活躍用戶數達到2.39億。

金山軟件︰金山文檔月度活躍用戶數達2.39億 遠程辦公需求增長帶動

【07：00】道指一度跌至近千點，收報25917點，瀉785點或2.9%；標指收報3003點，跌86點或2.8%；納指收報8684點，跌268點或近3%。

港股ADR收報26080點，跌204點或0.8%；恒指夜期收報26078點，跌233點或0.9%。

道指瀉785點港股ADR跌204點 美國10年期債息首次跌穿1厘

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 東亞銀行（00023） 金山軟件（03888） 恒指夜期 恒生指數 港股ADR

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