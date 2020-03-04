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港股倒跌62點 滙豐破底靠7.8厘息力撐（不斷更新）

金融經濟 16:30 2020/03/04

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儲局減息道指照瀉785點 恒指料低開204點

聯儲局突然減息半厘，不過市場憂慮未消，美股跌近3%，道指照瀉785點或2.9%，港股今早高開36點後，恒指早段倒跌逾200點，再下試26000點水平支持，最終跌62點。本地銀行股下挫，滙豐（00005）、恒生（00011）及渣打（02888）齊齊破底。

【香港經濟】2月PMI急跌創新低 香港首季衰退料加劇

【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘　港股恐彈不起

減息拖累銀行股近全線挫　分析：暫未見香港需跟減

【16：30】即月期指收報26152點，跌159點或0.6%，低水70點。

【16：08】恒指收報26222點，跌62點。國指收報10521點，升36點。主板成交1110億元。

聯儲局突然減息半厘，影響銀行淨息差，拖累本地銀行股下挫，其中滙豐（00005）跌2.3%，收報51.35元，險守51關，現價股息率一度升至7.8厘。恒生（00011）跌4%，為跌幅最大藍籌。

【16：00】港股U盤前，恒指報26245點，跌39點。

【15：49】部分新經濟股倒升，小米（01810）升近1%；美團（03690）升0.4%。

【15：30】恒指於尾段時間於26300點水平上落，窄幅上升。

【15：11】東亞（00023）升幅擴大至近9%，高見18.16元。

【15：07】港股下午3時後再度轉升，恒指最新報26308點，升23點。

【15：00】內地股市收市，表現午後向上，上證收升0.6%，深證升近0.1%，創業板指跌幅收窄至0.2%。

【14：44】港股午後跌約50點。

【14：29】滙豐（00005）午後跌幅再度擴大至2.5%，最新報51.25元，再次試51元關口。

減息威脅港銀盈利 花旗削全線港銀目標價

【14：28】道指期貨升幅擴大至400點，道指期貨最新報26283點，升403點。一直落後的前副總統拜登於「超級星期二」下選情逆轉，初步結果顯示暫時領先勁敵桑德斯，市場對結果受落。

【14：06】體育用品股向上，其中李寧（02331）升2.7%；安踏（02020）升1.2%；361度（01361）升1.4%。

【13：40】港股午後再轉跌，恒指最新報26225點，跌近60點。

【13：23】人民幣走強，內房股造好，藍籌中海外（00688）升3.6%；潤地（01109）升3.5%。另外，融創（01918）升5.3%；恒大（03333）升1.8%。龍湖（00960）升逾5%。

【樓策鬆綁】三省放寛樓市政策 內房股全綫揚升

【13：05】港股午後初段升約20點，續於26300點水平上落。

【12：45】道指期貨升約287點，報26267點；黑期跌約50點，報26265點。

【12：00】港股半日V彈，大市跌至26000點水平見支持反彈，恒指中午收報26317點，升32點。主板成交582億元。聯儲局突然減息半厘，藍籌收息股領展（00823）升3.4%，為升幅最大藍籌；恒生（00011）逆市跌3.2%，為表現最差藍籌。

【11：50】港股上午尾段升約50點，於26300水平。另一重磅藍籌騰訊（00700）亦倒升近0.1%。

【11：39】重磅藍籌友邦（01299）倒升近0.1﹪；中移動（00941）升1.3%。另外，滙豐（00005）跌幅收窄略為至1.6%，重上51元水平；騰訊（00700）跌0.2%。

【11：30】道指期貨升幅擴大至逾300點，最新報26249點，升369點。

內地股市個別發展，上證半日升0.06%；深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【11：18】港股跌逾200點下試26000點支持後，大市回升，恒指最新再度轉升，最新升約5點。

【11：13】聯儲局突然減息半厘，作為藍籌收息股的領展（00823）造好，股價升逾3%，高見74元，現價股息率3.7厘。

【11：02】公用股普遍逆市向上，中電（00002）升0.3%；電能（00006）升0.2%；長建（01038）升0.6%；煤氣（00003）暫無升跌。

【10：45】港股跌幅進一步收窄至約50點，企26200點水平。

【10：36】內需股逆市靠穩，旺旺（00151）升0.5%；蒙牛（02319）升0.9%。

【10：27】大市跌幅收窄至約100點，重回至26170點。

【10：15】滙豐（00005）跌幅進一步擴至3.2%，失守51元，破底低見50.85元，現價股息率升至7.8厘。

港股跌幅擴至近250點，下試26000點支持。

【即市分析】滙豐除淨後外圍跌穿51元　要入貨？（訂戶專享）

【10：00】港股跌幅進一步擴大至近200點。

【09：56】中國2月財新服務業PMI降至26.5，較上月近乎腰斬，創歴史新低，並為首次落入榮枯分界綫50以下。

【09：54】港視（01137）股價曾升逾8%，高見4.9元，最新仍升2.4%。港視昨公布2月份營運數據，旗下HKTVmall每月訂單總商品交易額（GMV）4.82億元，按年急增1.7倍，按月升42.6%；平均每日訂單總商品交易額亦增1.6倍至1660萬元，按月升52.3%。

【疫市向上】疫情助網購 HKTVmall：2月GMV按年急增1.7倍

【09：49】港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報26175點，跌109點。

【09：43】本地銀行股跌幅擴大，滙豐（00005）跌2.8%。恒生（00011）跌逾4%；渣打（02888）跌逾3%。

至於東亞（00023）逆市造好，升3%。

【09：35】港股高開36點後早段倒跌，恒指最新報26234點，跌50點。

【09：32】恒生（00011）跌幅擴至2.5%，破底低見151.5元；滙豐（00005）亦跌1.6%，破底低見51.55元。渣打（02888）跌1.6%，破底低見53.85元。

【09：28】道指期貨升幅擴至逾200點，最新報26089點，升209點。

【09：25】聯儲局突然減息半厘，本港地產股個別發展，恒地（00012）跌0.1%；新地（00016）升近0.1%；新世界（00017）升0.5%；信置（00083）升0.4%；長實（01113）跌0.4%。

銀行股滙豐（00005）跌1.5%；恒生（00011）跌0.9%；渣打（02888）今日除淨，升0.4%；將對業務和資產組合進行全面檢討的東亞（00023）升0.6%。

【09：20】恒指開報26321點，升36點。國指開報10527點，升42點。

騰訊（00700）升0.5%；滙豐（00005）跌1.5%。友邦（01299）升0.7%；港交所（00388）跌0.4%。

【09：15】即月期指開報26245點，低開66點，低水40點。

【08：30】道指期貨回升105點，報25985點，黑期跌約150點，報26167點。

【08：28】日經225指數跌0.8%；韓國KOSPI指數跌0.06%。

【08：27】金管局跟隨聯儲局下調貼現窗基本利率50基點。

金管局下調貼現窗利率50基點至1.5厘

【08：13】黑期最新跌約200點，報26119點。道指期貨續跌53點，報25827點。

【08：05】東亞（00023）公布，東亞將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值。東亞表示，此次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。

東亞︰將對業務和資產組合進行檢討 專注識別潛在策略性交易

【07：55】金山軟件（03888）公布，金山軟件附屬北京辦公軟件的在線文檔協作產品金山文檔產品，受各企業短期內遠程辦公需求增長影響，月度活躍用戶數有較大增長。截至3月2日，金山文檔月度活躍用戶數達到2.39億。

金山軟件︰金山文檔月度活躍用戶數達2.39億 遠程辦公需求增長帶動

【07：00】道指一度跌至近千點，收報25917點，瀉785點或2.9%；標指收報3003點，跌86點或2.8%；納指收報8684點，跌268點或近3%。

港股ADR收報26080點，跌204點或0.8%；恒指夜期收報26078點，跌233點或0.9%。

道指瀉785點港股ADR跌204點 美國10年期債息首次跌穿1厘

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 融創中國（01918） 中國恒大（03333） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 蒙牛乳業（02319） 中國旺旺（00151） 長江基建集團（01038）

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