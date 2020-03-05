東亞業務檢討股價再升9% 消息：不排除出售資產、重新檢視中港業務（第三版）

▲ 東亞︰將對業務和資產組合進行全面檢討

東亞銀行（00023）昨公布，將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致並增加股東價值。受消息刺激，東亞股價昨升逾5%後，今早再升逾9%，成交5360萬元。

東亞表示，今次檢討將專注識別潛在策略性交易，該等交易將可提升現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。東亞又表示，今次檢討獲對沖基金兼股東Elliott支持，對方將申請暫停不公平損害訴訟程序。

高盛是今次檢討的財務顧問，將在6月底前公布檢討的最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。

有接近消息人士透露，今次是東亞管理層與主要股東Elliott商討所得的結果，形容檢討範圍是「由上而下、具建設性的全面檢討」，並非只著眼於非核心業務，所有有助提高回報的措施都有可能推行，包括：出售資產、重新審視核心的中港業務、財富業務，以至引入策略股東及合作夥伴。

摩根士丹利發報告，檢討未必會帶來任何出售資產計劃，但消息短期有望提振股價。維持對其「減持」評級。

東亞股價昨日未受聯儲局突然減息半厘消息影響，股價午後一度急升近9%，高見18.16元，最終收報17.6元，升5.5%，成交1.22億元。

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