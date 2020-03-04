▲ 道指瀉785點港股ADR跌204點 美國10年期債息首次跌穿1厘

儲局突減息道指照瀉785點

聯儲局突然減息半厘，道指曾受減息刺激急升逾380點，不過市場憂慮未消， 美股瀉近3%，道指一度跌至近千點，收報25917點，瀉785點或2.9%；標指收報3003點，跌86點或2.8%；納指收報8684點，跌268點或近3%。

港股ADR跌204點

港股ADR收報26080點，跌204點或0.8%；恒指夜期收報26078點，跌233點或0.9%。

油價個別發展 紐油升0.9%

聯儲局突然減息半厘，另市場預期油組擴大減產規模，惟油價表現反覆，紐約期油收報47.18美元，升0.43美元或0.9%；布蘭特期油收報51.86美元，輕微跌4美仙。

美滙指數曾跌穿97

美滙指數一度跌穿97水平，跌至近8周低，其後跌幅收窄，報97.14，跌0.2%；歐元兌美元報1.1178；美元兌日圓報106.98。

10年期美債息跌穿1厘

美國10年期債息首次跌穿1厘，報0.999厘。

紐約期金升3.1%

美元下跌，加上市場避險需求帶動，金價造好，紐約期金收報1644.4美元，升49.6美元或3.1%。現貨金於1648美元水平。

責任編輯︰梁浩碩