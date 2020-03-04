  • 20°C
香港時間 : 2020304日 (三) 07:38
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

道指瀉785點港股ADR跌204點 美國10年期債息首次跌穿1厘

金融經濟 07:29 2020/03/04

分享：

道指瀉785點港股ADR跌204點 美國10年期債息首次跌穿1厘

儲局突減息道指照瀉785點
聯儲局突然減息半厘，道指曾受減息刺激急升逾380點，不過市場憂慮未消， 美股瀉近3%，道指一度跌至近千點，收報25917點，瀉785點或2.9%；標指收報3003點，跌86點或2.8%；納指收報8684點，跌268點或近3%。

港股ADR跌204點
港股ADR收報26080點，跌204點或0.8%；恒指夜期收報26078點，跌233點或0.9%。

油價個別發展 紐油升0.9%
聯儲局突然減息半厘，另市場預期油組擴大減產規模，惟油價表現反覆，紐約期油收報47.18美元，升0.43美元或0.9%；布蘭特期油收報51.86美元，輕微跌4美仙。

美滙指數曾跌穿97
美滙指數一度跌穿97水平，跌至近8周低，其後跌幅收窄，報97.14，跌0.2%；歐元兌美元報1.1178；美元兌日圓報106.98。

10年期美債息跌穿1厘
美國10年期債息首次跌穿1厘，報0.999厘。

紐約期金升3.1%
美元下跌，加上市場避險需求帶動，金價造好，紐約期金收報1644.4美元，升49.6美元或3.1%。現貨金於1648美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 減息 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 美滙指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【疫市解構】點解美股急升急跌　港股細上落？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）
【美國減息】恒指夜期倒升後再轉低水　美10年期債息1.02厘新低（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十一版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十一版）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）